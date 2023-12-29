Hane başı değil kişi başı ödenecek! Yardım yağmuru başladı: 2.148 TL yatırılacak

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde önemli değişiklikler yapılarak belirli vatandaşlara devlet tarafından aylık 2.146 TL destek sağlanması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından TBMM'de yapılan açıklamaya göre, Bağkur sigortalıları için prim şartında 1800 gün indirim uygulanacak. Bu indirimle birlikte Bağkur sigortalıları, emekli olabilmek için gereken prim gün sayısını daha avantajlı koşullarda tamamlayabilecekler.

Ayrıca, ev hanımlarının sosyal güvenlik kapsamına alınması ve isteğe bağlı sigorta primlerinde destek sağlanması planlanıyor. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta kapsamında ödemesi gereken aylık primlerinin üçte biri oranında devlet desteği alacaklar. Bu destekle ev hanımları, kendi sosyal güvenlik haklarına sahip olabilecek ve emeklilik dönemlerinde daha güvende hissedecekler. İşte detaylar...





TÜRKİYE EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte, emeklilik sistemi daha kapsayıcı ve adil bir yapıya kavuşturulmaya çalışılıyor. Bu önlemlerle özellikle Bağkur sigortalılarına prim indirimi sağlanarak emeklilik koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, ev hanımlarının sosyal güvenlik sistemi içinde yer almasıyla birlikte, kadınların emeklilik dönemlerinde daha güçlü bir sosyal güvenlik ağına sahip olmaları amaçlanıyor.

Toplamda, emeklilik sistemine yapılan bu düzenlemelerle birlikte belirli kesimlere yönelik sosyal güvenlik desteği arttırılarak Türkiye'deki emeklilik sisteminin daha kapsamlı ve adil bir yapıya kavuşması planlanıyor. Bu adımların sosyal güvenlik alanında daha geniş çaplı iyileştirmelere öncülük etmesi ve vatandaşların emeklilik süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde planlamalarına katkı sağlaması bekleniyor

Ev hanımlarına yönelik getirilen yeni düzenleme ile İsteğe Bağlı Sigorta sistemi, işveren olmadan emeklilik imkanı sunacak. Bu sistemle ev hanımları, kendi istekleri doğrultusunda aylık prim ödeyerek emeklilik şartlarını yerine getirebilecekler. Özellikle işverenleri olmayan bireyler için önemli bir avantaj sağlayan bu düzenleme, sosyal güvenlik kapsamında daha geniş bir katılımı mümkün kılacak.

İsteğe Bağlı Sigorta primi, brüt asgari ücretin yüzde 32'sine denk gelecek şekilde belirlenmiştir. Asgari ücretteki artışlarla birlikte, bu prim oranının 6.438 TL'ye çıkması bekleniyor. Dolayısıyla, ev hanımları ödeyecekleri prim miktarında bir artışla karşılaşacaklar. Ancak, bu artışın emeklilik hakkı kazanma ve sosyal güvenlik avantajları sağlama konusunda bir yatırım olduğu düşünülmekte.

Bu düzenleme ile ev hanımları, kendi ekonomik güvenliklerini sağlamak ve sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmak adına isteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyebilecekler. Aylık ödenen bu prim, Bağkur kapsamında değerlendirilecek ve bireyin emeklilik hakkı kazanabilmesi için gereken prim gün sayısına dahil edilecek.

Ev hanımlarının sosyal güvenlik sistemine daha etkin bir şekilde dahil olmalarını sağlayan bu düzenleme, bireylere kendi emeklilik süreçlerini daha aktif bir şekilde yönetme imkanı tanıyacak. Ayrıca, bu sistemle ev hanımları, emeklilik dönemlerinde daha güvende ve ekonomik olarak desteklenmiş bir şekilde yaşama imkanı bulacaklar. Bu adım, sosyal güvenlik sisteminin daha kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşturulması açısından önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

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