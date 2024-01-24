Hane başına aylık 450 TL destek! IBAN'a ödemeler başladı acele edin!

Aile Bakanlığı 2024 yılında da desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Doğalgaz desteği ile alakalı son dakika açıklama yapılmış bulunuyor.

Hane başına aylık 450 TL destek! IBAN'a ödemeler başladı acele edin!
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Devlet tarafından dar gelirli vatandaşa sağlanan destekler gerek düzenli gerekse de tek seferlik olarak hesaplara aktarılıyor. Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenmiş hanelere, ihtiyaçlarına göre şekillenecek destek ödemesi sağlıyor. Özellikle de kış mevsiminde giderleri artan dar gelirlinin cebini bir nebze de olsa rahatlatmak adına harekete geçen hükümet, yakacak yardımı ile de dikkat çekiyor. Doğalgaz bağlantısı olan hanelere sağlanan doğalgaz desteğinin yanı sıra, doğalgaz aboneliği olmayan hanelere de odun ve kömür desteği sağlanıyor. E-devlet üzerinde yapılan başvurular sonrasında hak sahibi olunması durumunda hesabınıza geri ödemesiz olarak destek parası aktarılıyor.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında Doğalgaz desteğinin 2024'te de devam edeceğini ve zamlı ödeme sağlanacağını belirtmişti. 2024 yılı için 1500 TL- 3500 TL destek ödemesi yapılacağı müjdesi verilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan ödemelerin hesaplara aktarılnaya başlandığı belirtilmiş bulunuyor. 

DOĞALGAZDESTEĞİ

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada ''383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira doğal gaz tüketim desteği ödenmeye başladı'' denildi. 

DOĞALGAZ DESTEĞİ KAÇ PARA ÖDENİYOR?

Geçtiğimiz sene 2500 TL'ye kadar ödenen doğalgaz desteği ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında 2500 TL olan desteğin, 3500 TL'ye çıkartıldığı müjdesi verilmişti. 

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Bu kapsamda 8 ay da hane başına toplamda 3500 TL'ye varan destek ödemesi yapılacak. Doğalgaz desrteği ödemesi hak sahibi bireyin konumuna ve hanedeki kişi sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Öyle ki iklim koşullarının zor geçtği bölgelerde ödemeler 3500 TL2-'ye kadar ulaşıyor. 

DOĞALGAZ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR DEVAM

Doğalgaz desteğinden 2024 yılı içerisinde hak sahibi olup faydalanmak isteyen birey için belli koşulları taşıması sonrasında başvuru yaparak hak sahibi olabiliyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli hane kapsamına giren tüm kişilerin faydalanabileceği destek için başvurular, e-devlet platformu üzerinden tamamlanabiliyor. E*devlet hesabına girilmesi akabinde Aile Bakanlığının sosyal destekler sekmesinden ''ısınma yardımı'' yazan bölümden başvuruların tamamlanabileceği açıklanmış bulunuyor.

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