Harcadıkça Kazandıran Kredi Kartı Başvurusu

Harcadıkça Kazandıran Kredi Kartı Özellikleri

Harcadıkça kazandıran kredi kartlarından yapılan harcamalarda chip para ya da puan biriktirilir. Çoğunlukla herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın alışverişlerde kullanıma uygun olurlar. Farklı kategorilerde yapılan ödemeler de ekstra puan kazandırabilir.

Çeşitli indirim ve kampanyalardan yararlanmak için kullanıma açık olan kartlardan yararlanma imkanı mevcuttur. Bahsi geçen tüm olanakları sağlayan kartlar arasında Akbank’ın Axess ve Wings kartları da yer alır. Sunmuş oldukları özel taksit imkanlarıyla yüksek tutarlı alışverişlerde avantaj sağlarlar.

Online olarak yapılan alışverişlerde güvenli ödeme imkanı sunan kartlar, QR özelliğine de sahiplerdir. Mobil uygulama sayesinde kampanyalarla ilgili bilgilendirme, harcama takibi ve fatura ödeme gibi işlemler gerçekleştirilir.

Puan Kazanımı ve Chip-para Dönüşümü

Harcadıkça kazandıran kartların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde ve online mağazalarda yapılan alışverişlerde puanlar biriktirilir. İndirimlerden ya da seyahat fırsatlarından yararlanma noktasında avantajlılardır. Biriken puanlar online bankacılık uygulaması sayesinde chip-para olarak da kullanılabilir.

Chip-paralar alışveriş ödemesi için direkt olarak kullanıma uygunlardır. Kaybolmayan chip-paralar silinmezler ve zaman kısıtı olmaksızın kartınızda birikebilirler. Böylelikle biriktirdiğiniz chip-paralarla hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kart başvurusu sürecini tamamladıktan sonra çeşitli alışverişlerde biriken puanlardan sizler de yararlanabilirsiniz.

Seyahat Ayrıcalıkları

Havayolu şirketleri veya tatil siteleri işbirliği dahilinde düzenlenen kampanyalar ekonomik açıdan karlılardır. Seyahat hizmetleri sağlayıcılarıyla kurulan ortaklıklardan yararlanma imkanı adına ödeme işlemlerinin harcadıkça kazandıran kartla yapılması yeterlidir. Mil puan birikimi ve ekstra indirim fırsatları bu sayede hesaba tanımlanır.

Bahsi geçen kampanyaları sunan Akbank’ın kart sahiplerine sağladığı seyahat sigortası gibi ek hizmetlerle ilgili detaylı bilgi edinmek için müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Taksitli Avans Fırsatı

Eğer para harcadıkça mil puan ya da chip-para kazandıran kredi kartlarına ilk kez dijital olarak başvuruyorsanız taksitli avans fırsatı yakalayabilirsiniz. Örneğin, Akbank bünyesine anında başvuruyla katılan üyelerine %0 faiz oranıyla 20.000 TL değerinde taksitli avans ayrıcalığı kazandırır.

Sizler de Axess ya da Wings kredi kartı sahibi olmak adına başvuru formunu doldurabilir, Akbank’ın avantajlarından yararlanabilirsiniz. 20.000TL tutarındaki bu taksitli avans imkanı 6 ay vadelidir. Üstelik elde etmek için yalnızca formu doldurmak yeterlidir.

Ödeme Planları

Harcadıkça kazandıran kredi kartları, esnek ödeme seçenekleri sunarlar. Birçoğu internet bankacılığı üzerinden otomatik talimat oluşturmayı da mümkün kılar. Bu yöntemle faturaların son ödeme tarihlerini kontrol etmeye gerek kalmaz.

Güvenli alışveriş deneyimi için 3D secure özelliğiyle desteklenen kartlar, e-ticaret sitelerinde kullanıma uygunlardır. Ödeme dönemlerinde minimum ödeme seçeneği sunarak kart sahiplerine esneklik sağlarlar. Bu seçenekten yararlanmak adına opsiyonları değerlendirirken faiz oranlarını ve ilgili maliyetleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

İndirimli Alışveriş Tarifesi

“Harcadıkça Kazan” kampanyası dahilinde kart sahiplerine sunulan indirimli alışveriş tarifesi, anlaşmalı mağaza ve iş yerlerinde özel fırsatlardan yararlanma imkanı tanır. Belli bir tutarın üzerindeki harcamalar için geçerli olan ekstra avantajlardan bu kartlarla faydalanmak mümkündür. Yemek, eğlence ve seyahat gibi farklı hizmet sektörleri içerisinde değerlendirmeye açık tarifeler de mevcuttur.

Kart sahiplerinin finansal harcamalarını verimli hale getirmeyi hedefleyen Akbank, bütçenin etkin kontrolünü sağlar. Kredi başvurusu sonucunda Axess kart sahibi olan kullanıcılar, harcamalarında geçerli olan indirimli alışveriş tarifesinden yararlanabilirler.

Mobil Uygulama ve Dijital Hizmetler

Birçok bankanın harcadıkça kazandıran kredi kartı opsiyonları kullanıcı dostu mobil uygulamalar üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanı sağlarlar. Finansal süreçlerin yönetilmesi noktasında birçok ek dijital hizmet de sunulur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Mobil Ödemeler ve NFC Teknolojisi

Hesap Bilgileri Görüntüleme

Chip Para ve Puan Görüntüleme

Kredi Kartı İşlemleri

Para Transferi

Hesap Güvenliği ve Yönetimi

Fatura Ödemeleri

Harcama bildirimleri, hesap özetleri ve kalan bakiye uygulama üzerinden takip edilir. Farklı bankacılık işlemlerini tek platformda bir araya getiren mobil uygulamalar zamanı efektif kullanmaya imkan sağlarlar.