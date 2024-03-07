Hayalinizdeki ev artık gerçek oluyor! 0,69 faizli 10 yıllık konut kredisi veriliyor

Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliği ve afetler, büyük bir tehdit olarak gün gün belirginleşmeye devam ediyor. Özellikle de geçtiğimiz sene yaşanan Kahramanmaraş depremi akabinde şehirlerin bu değişime karşılık olarak direnç göstermesi sağlamak adına hükümet harekete geçmiş bulunuyor. Ülkemiz coğrafi koşulları sebebiyle deprem, sel gibi felaketlere yatkın bölgede yer alırkeni bu olumsuzluklara karşı hükümetin başlattığı yenileme çalışmaları yavaş yavaş tüm ülke geneline yayılıyor. Atılan adımlar sayesinde deprem felaketlerine karşı dayanıklı yapılan yapılar kurularak afetlere karşı korunma sağlanıyor.

DEVLET DESTEKLİ KONUT PROJESİ

Devlet destekli olarak Çevre ve Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi kapsamında önemli adımlar atılmaya başlandı. İlk olarak ülke genelindeki 5 ili kapsayan projede riskli yapıların dönüştürülmesi işlemleri ile şehirlerin güvenli ve Sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlanması planlanıyor. Açıklanan proje içinn pilot iller İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Manisa olarak belirlenirken, riskli yapıların dönüştürülmesi adına devlet tarafından kredi desteği sağlanıyor.





''İklim Değişikliği ve Afetlere dayanıklı şehirler projesi'' kapsamında riskli yapıların dönüştürülmesi için başvuru yapacak olan bireye 2,5 milyon TL'ye kredi desteği sunuluyor. Özellikle de düşük faiz oranı ile dikkat çeken proje aylık %0,69 faiz oranı ve 180 ay vade seçeneği ile açıklandığı an itibarıyla bütün dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor. Özellikle de orta ve düşük gelirli vatandaşları kapsayacak olan bu projeden, emekliler engelliler ve şehit yakınlarına yıllık %0,25 faiz indirimi uygulamasının devreye gireceği bakanlık tarafından açıklandı.

ENERJİ TASARRUFLU İNŞAATLARDA FAİZ İNDİRİMİ

Eski binaların yerine yapılacak olan yeni binalarda da A sınıfı enerji kimlik belgesi olması durumunda yıllık 0,50 ve B sınıfı enerji kimlik belgesi bulunması durumunda ise yıllık 0,25 oranında faiz indirimi sağlanacak. Programın diğer bir tercih edilme sebebi ise başlayan inşaatın ilerleme durumuna göre ödemeler yapılacak.





KONUT PROJESİ PİLOT İL İZMİR SEÇİLDİ

Proje pilot İl olarak İzmir'de başlayacak. Ülkenin 3. büyük şehri olarak bilinen İzmir deprem riski altında olan bölgede yer alıyor. Bu kapsamda projenin pilot il olarak İzmir'de başlayacağı açıklanırken şehrin afetlere karşı direncinin arttırılması hedefleniyor. Bu projenin İzmir'de başlayarak 5 şehire yayılması akabinde ilerleyen vakitlerde ülke genelinde başvuruları açılacağı da tahmin ediliyor.

Özellikle orta ve düşük gelirli vatandaşlar için sunulan uygun maliyetli hane imkanı, kentsel dönüşümün daha adil bir şekilde gerçekleşmesini imkan tanıyacak. Kentsel dönüşüm konusunda en büyük adımlardan biri olan iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi kapsamında binlerce kişinin faydalanacağı tahmin edilirken tüm detaylı bilgiler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının web sitesinde yer alacak