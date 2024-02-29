Hayalleriniz cebinize uysun! Kamu Bankası'ndan 1.200 TL - 1.500 TL destek!

Halk Bank yeni müşteri çekmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına diğer bankalarda olduğu bir çok avantajlı kampanyasını duyurmaya devam ediyor. Özellikle de banka tarafından duyurulan kampanyalar arasında geri ödemesiz seçeneği sunulanlar tercih ediliyor. Yapılan harcamaya özel olarak sunulan geri ödeme imkanları vatandaşın cebine ek olarak nakit girişini sağlarken, diğer taraftan da alışverişin daha ucuza sağlanması amacını taşıyabiliyor. Halkbank'ın kendi kartı Paraf'a özel olarak bir çok kampanya açıklanmaya devam ediyor. Özellikle de paraf geri ödemeleri, bir çok sektörde avantajlı bedava alışveriş imkanı sağlıyor.





Banka tarafından yeni müşterilerine özel olarak başlatılan Paraf kampanyası, müşterinin alışveriş tutkularını alevlendireceğe benziyor. Bir süredir devam eden kampanya 31 Ekim 2024'e kadar uzatıldığı belirtilirken ilk kez başvuran ve başvurduğu kartı da Kasım ayının sonuna kadar aktifleştiren bireysel müşteriye harcamalarını göre 1200 TL'ye paraf para imkanı sunuyor.

HALK BANKASI 1500 TL HEDİYE

İlk 5 adet 500 TL ve üzeri harcamaya 20'şer lira ödeme yapacağını taahhüt eden banka, aylık 100 tl bir yılda ise 1200 TL'ye Varan paraf para ödemesi yapacak. Ülkemizin kartı seçeneği olan Troy kartın kullanılmasını arttırmak amacıyla Paraf Troy ile harcama yapılması durumunda her işleme 5 TL ekstradan para verileceği açıklanırken toplamda 1500 TL'ye kadar geri ödeme yapılacak.





Halk Bankası tarafından başlatılan 1200 TL 1500 TL para para kampanyasına dahil olabilmek için bireysel ve ticari kredi kartı olmaması gerekliliği bulunuyor. Öte yandan ilk defa paraf bireysel kredi kartına başvurmuş olma şartı da gerekiyor.

PARAF KAMPANYASINA KATILMA

Bahsi geçen işlemleri tamamlayan müşteri 1200 TL geri ödeme kampanyasına harcama yapmadan önce dahil olması zorunluluğu banka tarafından açıklandı. Mobil uygulaması üzerinden hemen katıl butonunu seçerek kampanyaya dahil olunabilirken büyük harflerle ''KAMPANYA'' yazıp 34 04'e SMS göndermek de yeterli olabiliyor.