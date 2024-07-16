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Hayat fatura zulmü olmadan geçecek! Banka 6 aylık faturanızı ödüyor

Ekonomik koşullar hayat zorluğunu beraberinde getiriyor. Alım gücü düşen vatandaş, gerek ihtiyaçlarını karşılayacak gerekse de faturalarını ödeyecek nakit bulmakta zorlanabiliyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:41
Hayat fatura zulmü olmadan geçecek! Banka 6 aylık faturanızı ödüyor

Ekonomik koşullar hayat zorluğunu beraberinde getiriyor. Alım gücü düşen vatandaş, gerek ihtiyaçlarını karşılayacak gerekse de faturalarını ödeyecek nakit bulmakta zorlanabiliyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sağlanan avantajlar dikkat çekiyor. Ay ay gerek müşteri memnuniyeti sağlamak gerekse de yeni müşteri çekmek adına yeni kampanyalarını duyuran bankalar, bu sayede tercih sebebi olabiliyor. Özellikle de yaz kampanyaları devam ederken, Yapı Kredi vatandaşın yanında olduğunu belirttiği kampanyada telefon faturası desteği sağlayacağını belirtmiş bulunuyor.

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YAPI KREDİ FATURA KAMPANYASI

Yapı Kredi Bankası tarafından Temmuz kampanyaları oldukça dikkat çekiyor. Bankaya yeni müşteri olacak olan bireyi ilgilendiren kampanyada 6 ay boyunca fatura desteği sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanyaya dahil olunması için banka tarafından belirlenen kod ile mobil uygulamayı indirip yeni müşteri olunması gerekliliği mevcut. Büyük harflerle ‘SUPERFATURA’ kodunu mobil uygulama üzerinden müşteri olmak için kullanan vatandaş, bu destekten faydalanıyor. Böylece, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yeni müşteri olacak olan bireyin 6 ay boyunca cep telefonu faturası Yapı Kredi tarafından karşılanacak.

Kampanyadan yararlanabilmeniz için, Yapı Kredi Mobil'i indirip "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca, Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunup, başvurunuzun onaylanması ve kartınızın kullanıma açılması önem arz ediyor. Cep telefonu faturalarına verilecek olan ödeme talimatının 31 Temmuz’a kadar tamamlanması gerekiyor. Kampanya süresince verilen her talimat için, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilgili fatura/faturalar en az 1 kez kredi kartı ile otomatik olarak ödenmelidir. Fatura tutarının en fazla 300 TL'si, yeni açtığınız kredi kartına indirim olarak yüklenecektir.

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