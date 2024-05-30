Haziran’da kredi kartı kullananlar yandı! Faiz oranı arttı da arttı

Geçtiğimiz Ekim ayında pos cihazı sahibi olan işletmelere komisyon zammı gelmişti. İşletmelerin komisyon tutarı yüzde 3.5 olarak şekillenirken faiz artışının etkisinin devam ettiği ve bu sebeple de yeniden komisyon revizesine gidileceği belirtildi. Ülkemizde sıkı para politikalarının etkisi git gide etkisini göstermeye devam ederken, komisyonların artmasının rekor zamları da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Kartlı alışveriş kullanımı artan enflasyon ile birlikte vatandaşın parasının erimesi sayesinde arttığı açıklandı. Rekor seviyeye ulaşan pos kullanımı ilk Ekim ayında artış gösterirken, kısa süre içerisinde tekrardan bir rekora imza atıldığı belirtildi.





KREDİ KARTI POS KULLANIM FAİZİ ARTIYOR

O dönem Politika faizlerinin yüzde 30 seviyelerine yükseltilmesi sonrasında birçok özel banka, pos komisyonlarını yüzde 3.5'e çıkarırken, şu sıralar ortalama yüzde olarak süregelen politika faiz kararı akabinde bankaların tekrardan yeni bir artış yapabileceği konuşuluyor.

Banka sektör kaynaklarından açıklanan bilgilerde Haziran ayı itibari ile pos kullanım faizinin arttırılacağı iddia ediliyor. İşletmelerin gelir düşüşünü sağlayacak olan bu iddia sonrasında durumun tüketiciye de dokunması söz konusu. Benzer durumlarda, pos vergisinin yükünden kurtulmak isteyen işletmelerin tekrardan bir ürün artışına gidebileceği konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ulaşan bu iddialar sonrasında bakanlık tarafından hummalı çalışmaların başladığı belirtildi. bu süreci sağlıklı şekilde yürütmek için çalışmalara başladı.

Pos komisyonlarının yüzde 3.5'e yükseltilmesi akabinde bir çok işletmenin özelliklede karekod yönetimi ve IBAN’a transfer yöntemini kullanmaya başladığı belirtildi. Bakan Şimşek tarafından açıklanan alınan kararlar doğrultusunda IBAN transferi sağlayan işletmelere büyük para cezaları kesileceği belirtilirken, yurt genelinde konu ile alakalı cezai işlemler uygulanmaya başladı.