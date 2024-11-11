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Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Ülke genelinde bir çok destek ödemesi ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:57
Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Ülke genelinde bir çok destek ödemesi ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Her kalemden destek ödemeleri bakanlıklar aracılığı ile sağlanırken, okulların açılması ile birlikte KYK burs ve kredileri ile alakalı gelişmeler de yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK burs ve KYK kredileri ile alakalı gelişmeler yavaş yavaş şekillenirken, KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ve tutarları da merakla araştırılıyor.  

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklama ile 2024-2025 eğitim-öğretim yılı burs başvuru sonuçları ilan edildi. Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının akabinde öğrencilerin aklındaki en önemli soru, "KYK bursları ne zaman yatacak?" Olurken, konu ile alakalı tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak ve öğrencilere ne kadar ödeme yapılacak? İşte merak edilenler... 

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 

Bakanlığın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, KYK bursu ve kredisi başvurusunda bulunarak taahhütnamesini onaylayan öğrencilerin, burs/kredi almaya hak kazandıkları ifade edilirekn, ilk kez burs ya da kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, ekim ayından itibaren ödenecek. Ödenme tarihinde Ekim ayı ödemeleri de dahil edilecek.  

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında ödemelerin gerçekleşeceği belirtildi.  

KYK BURS TUTARLARI NE KADAR? 

KYK burs ödemeleri öğrencinin eğitim statüsüne göre değişkenlik gösteriyor. Her sene zamlanan tutar, geçtiğimiz sene aşağıda gelen tutarlar kadar ödenmekteydi. Aksi açıklama yapılmadığı sürece ödemeler şu şekilde olacak. 

Lisans Öğrencileri: 2.000 TL 

Yüksek Lisans Öğrencileri: 4.000 TL 

Doktora Öğrencileri: 6.000 TL  

KYK SONUÇ SORGULAMA 

Öğrenciler, burs başvuru sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet sistemi üzerinden "Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" bölümüne giriş yaparak hak sahibi olup olmadıkları konusunda bilgi sahibi olabilecek.  

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