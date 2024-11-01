Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Sadece ülkemiz değil dünya genelinde küresel kriz etkilerini göstermeye devam ediyor. Çalışanlara yapılan zamların azlığı gündemden düşmemişken yeni gelen bir haberde maaşlarda yüzde 10 kesinti yapılacağı talebinin iletildiği ifade edildi. Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Volkswagen (VW), son yıllardaki düşen kârlılığın etkisiyle işçilerinden %10 oranında ücret kesintisi talebini sunduğu ortaya çıktı.

Bir süredir Almanya'daki fabrikaların kapatılması ihtimali üzerinde durulan dev marka tarafından sunulan bu talep ile birlikte hem çalışanlar hem de sektör temsilcilerinin derin endişeye kapıldığı gözler önüne serildi.

Son yıllarda yaşanan pandemi, tedarik zinciri sorunları ve artan enerji fiyatları, otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Volkswagen de bu durumdan nasibini alarak satışlarında önemli düşüşler yaşadı. Özellikle Çin pazarındaki yavaşlama ve elektrikli araçlardaki rekabetin artması, şirketin karlılığını ciddi bir şekilde düşürdüğü ifade edilirken, bu talebin, son üç yılın en düşük kâr seviyeleriyle birlikte geldiği de belirtilmiş bulunuyor.

Volkswagen Almanya’da üretim durdurulacak mı?

Volkswagen'in satışlarını etkileyen küresel olaylar akabinde şirket yetkilileri, mevcut ekonomik zorlukları aşmak için ciddi değişikliklere gitme ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti. Çalışan temsilcileri, fabrikaların kapatılmasının hala masada olduğunu ifade ederken, bu durumun dünya ekonomisini etkileyebileceği de belirtilmiş bulunuyor.

Volkswagen'in İnsan Kaynakları Müdürü Arne Meiswinkel, "Rekabetçiliğimizi korumak için acilen iş gücü maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor," diyerek durumun ciddiyetini ifade ederken, son çeyrek mali raporunda yaşadığı kayıpların yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkardığı ifade edildi Çalışanın ise yüzde 7 zam talebinde bulunduğu belirtildi. VW İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, iki tarafın ortak bir çözüme ulaşması için birlikte çalışmasının gerekliliğini sundu.

ÇİN İLE BAŞ EDİLEMİYOR

Volkswagen, elektrikli araç teknolojilerine önemli yatırımlar yapsa da, Tesla ve Çinli rakipleri gibi şirketlerle rekabet etmek zorunda olduğu biliniyor. Bu şirketlerin daha uygun fiyatlı ve teknolojik olarak gelişmiş modelleri, Volkswagen'in pazar payını adeta eritmesi, şirketi zora sokuyor.



