Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

Müşterilerine yönelik sunduğu özel kampanyalarla tanınan Yapı Kredi Bankası, hesap sahiplerine sürpriz bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Yapı Kredi banka hesabı olan müşterilere, 4 gün içinde belirli bir işlemi tamamlamaları halinde 100.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin belli bir süre içerisinde harekete geçmesi gerekiyor.





YAPI KREDİ'DEN 100 BİN TL KREDİ

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Bu krediye başvurmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Yapı Kredi Bankası'ndan 100 bin TL kredi başvurusu sürecinde müşterilerden belirli bilgiler isteniyor, başvurunun ardından değerlendirme süreci başlıyor.

Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu bu özel fırsat sayesinde müşterilere avantajlı krediler de sunuluyor. Ancak belli bir süre içerisinde önlem alınması gerekiyor. Bu süre zarfında avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanmak isteyenlerin banka ile iletişime geçmesi önemlidir.

KOLAY VE HIZLI BAŞVURU İMKANI

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine sunduğu hizmetleri daha da kolaylaştırmak amacıyla SMS kredisi seçenekleri sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler kişisel TC numarası, doğum tarihi ve gelir bilgileri ile birlikte 4411'e mesaj göndererek başvuruda bulunabilirler.