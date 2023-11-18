Hesaplar TAMAM! Asgari ücret zammı için tek bir veri kaldı! Yüzde 40 50 beklerken olan oldu

Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca Asgari ücretli tarafından merakla araştırılıyor. Asgari Ücret Tespiti Kurulunun çalışmalarının başlamasına sayılı günler kala asgari ücret zammı konusunda çalışanın gözü kulağı net olarak verilecek rakamlara çevrildi. Memur maaşlarına yüzde elliye yakın zam yapılacağı açıklaması yapılmışken, asgari ücretliye de %50'nin üzerinde artış söz konusu olduğu konuşuluyor.

Gözler Asgari Ücret Tespiti Kuruluna çevrili bekliyor

Yeni yılda asgari ücretli çalışan vatandaşa ne kadar zam yapılacağı konusu ile alakalı uzmanlar açıklamalarını ve hesaplarını sunuyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, asgari ücret ile alakalı yaptığı hesaplamalar ile milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı . Aralık ayı başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde oluşturulan komisyon tarafından çalışmaların başlayacağını belirten Bal, 2024'te asgari ücreti ara zam yapılmayacak iddialarına da yanıt verdi. Bilindiği üzere son 2 senedir enflasyon rakamlarının hat safhada seyretmesi, asgari ücretliye ara zam yapılmasına sebep olmuştu. Bu kapsamda 2024'te asgari ücrete ara zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ancak 2024'te işleyişin nasıl gideceği ile alakalı konuşan uzman isim, enflasyon oranlarını şekillenmesi ile sonucun ortaya çıkacağını belirtti.





Geçtiğimiz seneler asgari ücret rakamları

2020 yılında 2324 TL olarak ödenen asgari ücret 2021 senesinde 2825 TL oldu. Yükselen enflasyon rakamları sebebiyle 2022'de Temmuz ayında da zam alan asgari ücret 5500 TL olarak güncellendi. 2023 Ocak ayı zammında 8506 TL olarak açıklanması sonrasında Temmuz ara zammı sonrasında 11.402 TL olarak ödenmeye başladı. Uzman isim 2024 yılı ile alakalı Bakan Mehmet Şimşek'in tek beklentisinin enflasyon rakamları olduğunu belirtti. Beklenen enflasyon rakamı %65 olarak ortaya çıkarken son 6 aylık dönemde ise bu rakam %41 olarak güncellenebileceğini açıklayan Bal, bu orana artı refah Payı uygulamasının da dahil olacağını ve bu kapsamda asgari ücret zammının 45 ile 50 arasında değişebileceğini sözlerine ekledi.





Asgari ücret Ocak zammı için Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Öte yandan büyüme payının da refah payına olan etkisi bilinirken hesaplamaların sonucu ise Ocak ayında ortaya çıkacak

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

Yapılan hesaplamalarda asgari ücrete %45 zam gelmesi durumunda 16.532 TL'ye yükselecek.%41 zam gelmesi durumunda ise 16.076 TL olarak belirlenecek. Eğer ki asgari ücrete %50 zam olursa bu rakam ise 17.000 TL'nin üzerinde seyredecek.