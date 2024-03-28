O banka kemerleri sıktı! Kredi kartı taksitleri kaldırılacak deniliyordu: Olan oldu

Sıkılaşma politikaları gereği kredi ve kredi kartlarına ilişkin kimi sınırlamalar geçtiğimiz ay itibari le getirilmeye başladı. Özellikle de kredi kartından kullanılan nakit avanslarda faizlerin 3'e indirgenmesi ile başlayan bu furya da bankaların kredi kartı ile hizmetlerinde taksitleri kaldırdığı konuşulmaktaydı. "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına ilişkin gözler Cumhurbaşkanlığına çevrilmiş iken son dakika olarak yapılan açıklamada iddialar yalanlanmıştı. Ancak vatandaş ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün etkisiyle iddiaların ilerleyen vakitlerde uygulamaya sokulabileceğini düşünmekteydi. Uzmanlar da kredi kartı taksitlerinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerinde toplarken son olarak açıklama yapan ekonomi uzmanı Turhan Bozkurt, iddiaları yine kuvvetlendirdi.

Bir bankanın kredi kartında taksit uygulamasını kaldırdığını açıklarken, kendisine gelen SMS'yi paylaştı. X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ile sürekli olarak konuşulan isimlerden olan Turhan Bozkurt, Denizbank2tan gelen SMS kapsamında taksitli işlemleri ile alakalı yapılan açıklamayı sundu

Taksit kapısını seçimden evvel kapatan bankalar da var.



Bugün gelen bir mesaj: “Denizbank ile görüştüm. Bu hafta başı itibarı ile taksitlendirme işlemini iptal etmişler.



Kredi kartı üzerinden vade farklı taksit yapılmıyor, ancak satıcı yapıyorsa taksitli alışveriş… — Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) Mart 27, 2024

KREDİ KARTI TAKSİTLERİ SEÇİMLERDEN SONRA İPTAL OLACAK MI?

Geçtiğimiz dönemde ekonomik konusunda ağır sıkı önlemlerin seçimlerden sonra alınacağını ifade eden Bozkurt, kimi bankaların seçimlerden önce taksit kapısını kapattığını belirtti. Söz konusu bankanın Denizbank olduğu açıklanırken, kendisine gelen bir SMS'yi paylaştı.

DENİZBANK KREDİ KARTI TAKSİTLERİ KALDIRDI MI?

Bozkurt tarafından ortaya atılan iddia da hafta başı itibaeri ile kredi kartı taksitlendirmelerinin kaldırıldığı belirtilirken, ''Denizbank ile görüştüm. Bu hafta başı itibarı ile taksitlendirme işlemini iptal etmişler.'' dedi. Sadece satıcının kredi kartı alışverişlerinde taksit yapabildiğini belirten Bozkurt, Kredi kartı üzerinden vade farklı taksit döneminin sona erdiğini belirtti.

Yapılan paylaşımın altına yüzlerce gelen yorumda m-vatandaş tepkisini dile getirirken, bunun imkansız olduğunu söyleyenler kadar doğrulayanlar da mevcut.