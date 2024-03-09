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Hiç evi olmayana TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 22 ilde oturanlar yaşadı

TOKİ, 22 ilde evsiz vatandaşlara konut fırsatı sunuyor. Konutlara dair aranan şartlar ve detaylar haberimizin devamında!

Yayın Tarihi: 09.03.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:27
Hiç evi olmayana TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 22 ilde oturanlar yaşadı

TOKİ, çok sayıda ilde evsiz ve dar gelirli vatandaşlar için konut projesi başlattı. Açıklanan ilanlara göre, toplam 9996 konutun satışa sunulacağı belirtildi. Konutlar, evi olmayan ve düşük gelire sahip kişilere tahsis edilecek.

TOKİ, düşük gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ve taksitli olarak ev alma imkanı sunan bir kurum olarak yeni dönemde de konut projelerine devam ediyor. Deprem bölgesindeki yıkıntılar temizlenip yerine yeni konutlar inşa edilirken, ilk dairelerin sahiplerine teslim edildiği görüldü. 

toki

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Deprem bölgesindeki çalışmalar sürerken, TOKİ başka illerde de konut satışı gerçekleştireceğini açıkladı. Şu an için 22 ilde yaklaşık 10 bin konutun satılacağı bilgisi verildi. Konutların özellikleri ve hangi ilde ne kadar satılacağına ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:

  • TOKİ konut projesine başvurmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şarttır. 
  • Ev sahibi olmayan adaylar başvurabilirler.
  • Adaylar, yaşadıkları ildeki TOKİ konutları için başvuru yapma hakkına sahiptirler.

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