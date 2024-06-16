18 yaşını geçen herkes başvurabilir! Akbank 40.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtıyor

18 yaşından büyük olanlara özel Akbank, yeni bir kredi kampanyası başlattı. Reşit olan herkesin başvurabileceği kredide düşük faiz ve kolay geri ödeme imkanı sunulacağı vurgulanırken, fırsattan yararlananların anında krediyi kullanabilecekleri de vurgulandı. Bu kapsamda Haziran ayında düşük faizli kredinin kapıları aralanmış oldu.



Peki, Akbank 40 bin liralık kredisini hangi şartlarda kullandıracak? 40 bin lira ihtiyaç kredisine başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar…

Akbank 40 bin lira ihtiyaç kredisine başvuru nasıl yapılır?

18 yaşından büyük ve gelir belgesi olan herkesin faydalanabileceği 40 bin liralık Akbank ihtiyaç kredisine şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvurular kişi adına yapılacağından başvuru sırasında bazı belgeler de istenmektedir. Bu belgeleri ise mevcut Akbank müşterileri mobil uygulama üzerinden alınan bilgileri sayesinde hızla teslim edebilmektedir.





Akbank 40.000 TL kredi şartları neler?

Akbank’ın 40 bin liralık ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için karşılanması gereken şartlar şöyledir:

TC vatandaşı olmak



18 yaşından büyük olmak



Kredi notunun yeterli ve güvenilir seviyede olması



Gelir durumunu gösteren maaş bordrosu ya da düzenli gelire sahip olunduğunu gösteren hizmet dökümü



Kimlik ve ikâmetgahının belgesi



Akbank 40 bin lira ihtiyaç kredisi geri ödeme planı



40 bin liralık ihtiyaç kredisinde vade süresi belirtmeyen Akbank, 50 bin liranın altındaki kredilerde 36 aya kadar vade sunduğundan, bu kredide de 36 aylık vade seçeneği sunulması bekleniyor. Başvuru yapan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda düşük faiz oranının yanı sıra esnek geri ödeme planları da kolay bir şekilde ödemelerini yapabiliyor.