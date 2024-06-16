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18 yaşını geçen herkes başvurabilir! Akbank 40.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Akbank, tek bir şartla 40 bin liraya varan kredi kullandıracağını açıkladı. Acil nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir kredi kampanyası başlatan Akbank, hızlı ve kolay bir şekilde kredi kullandırmak üzere para musluklarını açtı. Kredi faizlerinin hızla yükseldiği bugünlerde özel bir banka olarak hizmet veren Akbank, hem kolay hem de düşük faizli olarak 40 bin liralık kredi kullandıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.06.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 19:19
18 yaşını geçen herkes başvurabilir! Akbank 40.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtıyor

18 yaşından büyük olanlara özel Akbank, yeni bir kredi kampanyası başlattı. Reşit olan herkesin başvurabileceği kredide düşük faiz ve kolay geri ödeme imkanı sunulacağı vurgulanırken, fırsattan yararlananların anında krediyi kullanabilecekleri de vurgulandı. Bu kapsamda Haziran ayında düşük faizli kredinin kapıları aralanmış oldu. 

Peki, Akbank 40 bin liralık kredisini hangi şartlarda kullandıracak? 40 bin lira ihtiyaç kredisine başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar… 

Akbank 40 bin lira ihtiyaç kredisine başvuru nasıl yapılır? 

18 yaşından büyük ve gelir belgesi olan herkesin faydalanabileceği 40 bin liralık Akbank ihtiyaç kredisine şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvurular kişi adına yapılacağından başvuru sırasında bazı belgeler de istenmektedir. Bu belgeleri ise mevcut Akbank müşterileri mobil uygulama üzerinden alınan bilgileri sayesinde hızla teslim edebilmektedir. 

Akbank kredi

Akbank 40.000 TL kredi şartları neler? 

Akbank’ın 40 bin liralık ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için karşılanması gereken şartlar şöyledir: 

  • TC vatandaşı olmak 
  • 18 yaşından büyük olmak 
  • Kredi notunun yeterli ve güvenilir seviyede olması 
  • Gelir durumunu gösteren maaş bordrosu ya da düzenli gelire sahip olunduğunu gösteren hizmet dökümü
  • Kimlik ve ikâmetgahının belgesi 
  • Akbank 40 bin lira ihtiyaç kredisi geri ödeme planı 

40 bin liralık ihtiyaç kredisinde vade süresi belirtmeyen Akbank, 50 bin liranın altındaki kredilerde 36 aya kadar vade sunduğundan, bu kredide de 36 aylık vade seçeneği sunulması bekleniyor. Başvuru yapan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda düşük faiz oranının yanı sıra esnek geri ödeme planları da kolay bir şekilde ödemelerini yapabiliyor. 

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18 yaşını geçen herkes başvurabilir! Akbank 40.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtıyor

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