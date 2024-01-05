Selçuk Geçer 'sona gelindi' diyerek duyurdu! Paranızı sakın buna yatırmayın!

Pek çok vatandaş finansal birikimlerini değerlendirmek için çeşitli yatırım araçlarına yönelmekte. Bu dönemde dolar, altın, bitcoin veya konut ve arsa gibi yatırım araçlarının yanı sıra yüksek mevduat faizleri de dikkat çekmekte.

SELÇUK GEÇER: FAİZDE SONA GELİNDİ!

Tanınmış ekonomistlerden Selçuk Geçer, mevduat faizlerinin geleceğine ilişkin etkileyici açıklamalarda bulundu. Geçer, güncel mevduat faiz oranlarına yatırım yapanlara önemli bir uyarıda bulunurken mevcut politika faizinin de yüzde 42,5 oranlarında olduğunu ve Ocak ayında faizlerin 250 baz puan artmasını beklediğini söyledi.

Selçuk Geçer, konuşmasında "Ocak ayında baz faizin yüzde 45 olmasını bekliyorum. Yıl sonuna kadar bu seviyelerde sabit kalmalarını beklemekteyim. Merkez Bankası raporunda faiz artışlarının bittiğinin sinyalini verdi.” ifadelerini kullandı.





“YÜZDE 30 ENFLASYON HEDEFİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Ocak ayı içerisinde faizlerin yüzde 45'e ulaşması ile birlikte mevduat faizlerinin yüzde 55-57'ye çıkacağına dikkat çeken Selçuk Geçer, "Şu anda yüzde 52 civarında. Yüzde 60 ya da 67’yi aşabilir. Bankalar karar verecek. Şimdi bazı bankalar yüzde 55'e varan faiz oranları sunuyor. Kredi kartı faiz oranları yüzde 60'lara ulaştı. Enflasyonun yüzde 60 civarında kalması baz oranın yükselmesini zorlayacak. Merkez Bankası, 2024'te düşüş eğilimi öngörüyor. Yüzde 30'luk enflasyon düşürme hedefine ulaşmanın mümkün olacağını düşünmüyorum." dedi.

“PARA KAZANAMAZSINIZ”

Mevduat faizlerini 2024'te zarara yol açacak bir araç olarak gördüğünü belirten Geçer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Seçime kadar yüksek faizler dövizlere göre iyi getiriler getirecek. Ama seçimden sonra döviz kurlarındaki sert dalgalanmalarla mevduat faizlerini bu seviyede tutarlarsa, negatif faizleri enflasyonun çok altına çeken, kaybedilen bir teklif olarak görüyorum. Aslında şu anda kaybediyorsun. Örneğin enflasyon %62, mevduatınızın faizi %52 ve her yıl 10 puan kaybediyorsunuz. Mevduat faizinden para kazanılmaz.”