Günde 2 paket sigara parasına 45 bin TL kredi verilecek! O bankadan kaçmaz kredi kampanyası

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan Yenilikçi Finansman Kampanyası! 45 bin TL almak için hemen bunları yapın...

Günde 2 paket sigara parasına 45 bin TL kredi verilecek! O bankadan kaçmaz kredi kampanyası
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Türkiye Finans Katılım Bankası, faiz uygulamasını rafa kaldırarak nakit ihtiyacı olan müşterilerine düşük kar oranlı bir finansman kampanyası sunuyor. Özellikle ekonomik zorluklar ve enflasyonun etkisiyle artan nakit ihtiyacına çözüm oluşturmayı hedefleyen banka, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden başvuruları kabul ediyor.

Bu yenilikçi adım, Türkiye Finans'ın müşterilerine sunduğu avantajlı finansman kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Banka, faiz uygulamasının yerine getirdiği kar oranıyla öne çıkarak, milyonlarca tüketicinin nakit ihtiyaçlarını karşılamaya destek oluyor.

Dijital İhtiyaç Finansmanı adı verilen bu kampanya, 45 bin TL'ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir fırsat sunuyor. Başvurular, mobil uygulama ve internet bankacılığı ekranları üzerinden kolayca yapılabiliyor.

türkiye finans

Kampanya Detayları:

Başlangıç kar payı oranı: %2,99

Borç vadesi: 36 ay

Finansman ürününe başvurular mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden kabul ediliyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Dijital İhtiyaç Finansmanı örneğinde ise 45 bin TL'lik bir finansman için aylık taksit tutarı sadece 2.604,27 TL olarak belirlenmiş. Banka, müşterilerine düşük kar oranı ve uzun vadeli taksitlendirme imkanı sunarak, ekonomik zorluklarla mücadele edenlere destek olmayı amaçlıyor.

Bu kampanya, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın müşteri odaklı yaklaşımını ve finans sektöründeki liderliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Nakit ihtiyacı olan müşteriler, düşük kar oranlı ve uzun vadeli taksitlendirme avantajlarıyla bu finansman kampanyasından yararlanarak maddi sıkıntılarını hafifletebilirler.

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