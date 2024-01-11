Hükümetle görüşmeler başlıyor! Refah payı+ ek iyileştirme protokolü gündemde

Asgari ücret zammı belirlenmesi akabinde TÜİK enflasuon verilerinin de açıklanması sonrasında memur ve memur emeklisinin zam katsayısı da ortaya çıkmış oldu. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zamlı maaşlarını 15 Ocak itibari ile alacak iken son dakika görüşmelerde çalışan işçilerin de zam talebi gündeme çıktı. Devreye sendikaların girmesi ile birlikte ek zam talebinin sunulduğu belirtildi. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan tarafından yapılan açıklama da ek zam talebini ilettikleri belirtildi.

Yüzbinlerce memur ve memur emeklisinin zam oranı 3 Ocak'ta şekillendi. Ortaya çıkan oranlar sonrasında toplu iş sözleşmesi kapsamındaki hakların daha da arttırılması talebi işçiler tarafından sunulurken, ek protokol kapsamında artı refah payı ve iyileştirme zammının da ödenmesi talebi belirtilmiş bulunuyor.





Ekonomi gündemi uzun zamandır zam haberleri ile çalkalanıyor. Emekli zammına ek olarak refah Payı artışının yapılıp yapılmayacağı merakla beklenirken, sendikaların bir araya gelerek memur işçiler ile alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na mektup gönderildiği belirtiliyor. Arslan tarafından yapılan açıklamada , "Toplu iş sözleşmesi ile elde ettiğimiz haklarımızın daha fazla erimemesi için bir ek protokol ile 1 ocak itibarıyla kamuda yaklaşık 600 bin civarındaki arkadaşımızın haklarının iyileştirilmesini talep edeceğiz." denildi.

SENDİKALARDAN MEMURA EK PROTOKOL TALEBİ

Turk-is ve Hak-iş yönetiminin bir araya gelerek hak talebinde bulunacakları açıklaması yapılırken 1 Ocak itibarıyla kamuda çalışan yüz binlerce memur haklarının iyileştirmesi için talep sunulacağı bildirildi.