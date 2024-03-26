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Hükümetten 4A 4B'liye yüzde 50 zam açıklaması: Yeni müjde verildi

Ak Parti'den emekliye son dakika zam açıklaması yapıldı. Zaten herkes bunu biliyordu

Yayın Tarihi: 26.03.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:14
Hükümetten 4A 4B'liye yüzde 50 zam açıklaması: Yeni müjde verildi

Özellikle de emekli bireyin alım gücünün sıfırın altında seyrettiği şu günlerde emekliye verilmesi beklenen zam haberi bir türlü gelmemesi umutların yitirilmesine mahal verirken, gün gün yapılan bir açıklama emeklinin yüzünü geçici bir süre olsa da güldürüp, hayalleri arttırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye seyyanen zam yapılmayacağını açıklaması emekliyi endişelendirirken, hükümet tarafından bir çok açıklama yapılmaya devam ediyor. Özellikle de seçim senesi olmasından mütevellit yeni zamların kapıda olduğu iddiaları gün gün yayılırken, seçime 1 hafta kala yapılan açıklamanın oy anlamında bir fayda sağlamayacağını belirtenler de mevcut.

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Emeklinin gözü gün gün hükümet tarafından yapılacak olan müjdeli açıklamaya çevrili bekliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan son dakika gelen kritik açıklama emekliliği sevindireceğe benziyor. Yılmaz 2024 yılını emekli yılı ilan ettiklerini belirterek emekli maaş zammının sadece Ocak ayında sınırlı kalmayacağını belirtmiş bulunuyor. Bu kapsamda emekli maaşlarına 2 6 ay içinde zam yapılacağını söyleyen Yılmaz bu zam oranının enflasyonun ortalama seviyede olması durumunda yüksek oran olarak emekliye verileceğini sözlerine eklemiş bulunuyor. Yerel seçimleri bir haftadan az bir vakit kaldı. Emekli maaşlarını zam yapılıp yapılmayacağı konusunda merakla beklerken

Yılmaz tarafından yapılan açıklamada maaşların altı aylık aralıklarla zamlandığını ve 2. 6 ay içinde yeni bir zam konusunun gündeme geleceğini belirtti. Yılmaz emekli maaşlarına yapılan zammın yanı sıra promosyon ödemeleri ile birlikte bayram ikramiyelerinde de artış yapıldığını sözlerine ekledi. Bayram ikramiyelerinin yüzde 50 arttığını belirten isim promosyonların da 12.000 TL'ye kadar yükseltildiği düzenlemenin uygulamaya sokulduğunu söyledi.

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Emekliler yılı olarak ilan edilen 2024 yılı içerisinde emekli zammına takılmaması gerekliliğini belirten Yılmaz, bakanlıkların çeşitli çalışmalar için hazırlıklarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Yılmaz, ''Büyümenin devam etmesi durumunda ve deprem yükünün gitgide hafiflemesi ile birlikte tüm sosyal kesimlere yapılan destekler gibi emeklilere de daha fazla destek olacağız'' açıklamasını yaptı. Öte yandan emekliye Temmuz ayında yapılacak olan ara zammın enflasyonu karşılayacak bir oranda açıklanacağını sözlerine ekleyen bakan Yılmaz konuşmasını bitirdi.

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