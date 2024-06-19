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Hükümetten zam sızdı! Ünlü gazeteci kulisi saklamadı

Geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamaları ile dikkat çeken ünlü gazeteci Fatih Portakal, gerek asgari ücret gerekse de emekli zammı ile alakalı tahminlerini tutturmuştu. Temmuz ayı zammı ile alakalı olarak da açıklama yapan isim, hükümetten sızdığını belirttiği zam açıklamasını yaptı.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 10:18
Hükümetten zam sızdı! Ünlü gazeteci kulisi saklamadı

Emekli maaşları ile alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz ayına girilmesine sayılı günler kala son defa zamsız maaşını alacak olan emekli, Temmuz açıklamalarına dikkat kesmiş bulunuyor. Ünlü isimler ve ekonomistler de emekli maaş zammı ile alakalı olarak tahminlerini sunmaya devam ediyor. Bu tahminler doğrultusunda emekli, altı üstü Temmuz zammını tahmin edebiliyor. Geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamaları ile dikkat çeken ünlü gazeteci Fatih Portakal, gerek asgari ücret gerekse de emekli zammı ile alakalı tahminlerini tutturmuştu. Temmuz ayı zammı ile alakalı olarak da açıklama yapan isim, hükümetten sızdığını belirttiği zam açıklamasını yaptı.

Fatih Portakal'dan emekli maaş zammı açıklaması

Gazeteci Fatih Portakal son zamanlarda YouTube kanalı üzerinden paylaştığı videoları ile milyonlarca bireye ulaşıyor. Son olarak en düşük emekli maaşı ile emekli maaşı zammı konularına değinen Portakal milyonlarca emeklinin yüreğine su serpecek açıklamayı sundu. Özellikle de Artan ürün ve hizmet zamları ile birlikte geçim sıkıntısına düşen emeklilerin Temmuz ayında dikkat çekecek oranda zam yapılması gerekliliğini açıklayan Portakal, ek zam ile alakalı oran vererek ‘’hükümetten bilgi sızdı’’ dedi.

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Portakal tarafından yapılan açıklamada 3 Temmuz'da açıklanacak falan enflasyon farkının aşağı yukarı %25 olacağı belirtildi. Refah Payı eklemesinin devreye alınıp alınmayacağı uygulamasına istinaden açıklama yapan Portakal, kök maaş uygulamasını nasıl devreye alınacağı konusuna da değindi. Portakal tarafından yapılan açıklamada kendisinin kulağına rakam olarak %25 zam oranı sızdığını belirtirken, herhangi bir jest yapılması durumunda %30 olabileceği ifade etti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak

Ocak ayında alınan karar doğrultusunda 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Uzmanlar tarafından Temmuz ayında 15.000 TL'ye yükseleceği öngörülen en düşük emekli maaşının imkansız olduğunu yineleyen Portakal yüzde 60 oranlarının söz konusu olamayacağına dikkat çekti . En düşük emekli maaşı ile alakalı olarak bilgi sızdığını belirten Portakal en yüksek 13 bin TL'ye çıkabileceğini sözlerine ekledi

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