Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

HYUNDAİ TUCSON’LARDA İNANILMAZ İNDİRİM VAR!!!

220 BİN TL İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN… BÖYLESİ YOK

Hyundai’den , otomobil severleri ilgilendiren indirim kampanyası duyuruldu. Hyundai’nin Tucson modelinde 220.000 TL indirim ve avantajlar sizleri bekliyor. Araba almayı düşünen ya da arabasını yenilemek isteyenler bu fırsatı kaçırmasın.





Tucson modeli kendi segmentindeki rakiplerine göre çok daha uygun fiyatlara satışa çıkarılıyor. İşte detaylar….Kısa bir süre için geçerli olan u kampanya Tucson modeline özel 220.000 TL indirim ve alıcılarına 6 ay sonra ödeme fırsayı tanınacağı belirtildi. Ayrıca, 2023 model yılı araçlar için sunulan 156.000 TL net indirim ve 600.000 TL'ye kadar kullanılabilecek %1,99 faiz oranıyla kredi imkanı da oldukça cazip bulunuyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarda elerine geçen bu fırsatı değerlendirmek için en yakın şubeye giderek detayları öğreniyor. 2024 model Tucson'lar da ise marka, 95.000 TL indirim ve 6 ay sonrası için ödeme planı teklifi var. 2024 model araçlara yönelik kredi kampanyasında uygulanacak faiz oranı ise %3,79 olarak belirlendiği ifade edildi. Araç yenilemek ye da ilk defa araç alacaklar bu kadar düşük faiz imkanını başka bir yerde bulamazlar. En yakın Hyundai servisine giderek sizde görüşmelere katılıp fikir sahibi olabilirsiniz.