Bist 100
9.079,97 3%
DOLAR
32,35 0,25%
EURO
35,16 0%
ALTIN
2.291,44 1,12%

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

Hyundai, otomobil severleri ilgilendiren bir kampanya hazırladı.İşte detaylar....

Yayın Tarihi: 28.03.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 19:31
Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

HYUNDAİ TUCSON’LARDA İNANILMAZ İNDİRİM VAR!!!

 220 BİN TL İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN… BÖYLESİ YOK

Hyundai’den , otomobil severleri ilgilendiren indirim kampanyası duyuruldu. Hyundai’nin Tucson modelinde 220.000 TL indirim ve avantajlar sizleri bekliyor. Araba almayı düşünen ya da arabasını yenilemek isteyenler bu fırsatı kaçırmasın.

araç

Tucson modeli kendi segmentindeki rakiplerine göre çok daha uygun fiyatlara satışa çıkarılıyor. İşte detaylar….Kısa bir süre için geçerli olan u kampanya Tucson modeline özel 220.000 TL indirim ve alıcılarına 6 ay sonra ödeme fırsayı tanınacağı belirtildi. Ayrıca, 2023 model yılı araçlar için sunulan 156.000 TL net indirim ve 600.000 TL'ye kadar kullanılabilecek %1,99 faiz oranıyla kredi imkanı da oldukça cazip bulunuyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarda elerine geçen bu fırsatı değerlendirmek için en yakın şubeye giderek detayları öğreniyor. 2024 model Tucson'lar da ise marka, 95.000 TL indirim ve 6 ay sonrası için ödeme planı teklifi var. 2024 model araçlara yönelik kredi kampanyasında uygulanacak faiz oranı ise %3,79 olarak belirlendiği ifade edildi. Araç yenilemek ye da ilk defa araç alacaklar bu kadar düşük faiz imkanını başka bir yerde bulamazlar. En yakın Hyundai servisine giderek sizde görüşmelere katılıp fikir sahibi olabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Evcil hayvanı olanlara A101 indirimi! Kedi köpek mama, kum, oyuncak dev indirimde

Evcil hayvanı olanlara A101 indirimi! Kedi köpek mama, kum, oyuncak dev indirimde

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı
7
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü

Birikmiş 100.000 TL'si olan kemerlerini bağlasın! O banka her ay servet kazandıracak

Yastık altında altın biriktirenler bilmezse üzülecek! Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi

Evcil hayvanı olanlara A101 indirimi! Kedi köpek mama, kum, oyuncak dev indirimde

Ektresine bakmayan kredi kartı kullanıcıları yandı! Her faturaya yüzde 5 zam geldi

Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor

Emekliye iki kat değil beş kat zam! Cumhurbaşkanı emekliye son sürprizini yapacak