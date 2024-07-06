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IBAN'a bu sabah bakmanız gerekiyor! 2.000 TL- 4.000 TL ödeme hesaba aktarılıyor

Emekli memur zammı sonrasında sosyal destek zamları da merakla takip edilirken, bir çok kurum ve kuruluşun sağladığı destekler ile alakalı olarak tutar ve tarih açıklaması da yakından araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 09:27
IBAN'a bu sabah bakmanız gerekiyor! 2.000 TL- 4.000 TL ödeme hesaba aktarılıyor

Gerek emekli gerekse de memur Temmuz ayında açıklanacak olan YÜİK 6 aylık enflasyın açıklamasını merakla beklemekteydi. 3 Temmuz'da yapılan açıklamai le maaş zamları belirlendi. Memura yüzde 19 civarında emekliye ise yüzde 42,73 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yapılan açıklama ile sosyal desteklere zam yapılıp yapılmayacağı açıklaması beklenirken, desteklerin ödemeleri ile alakalı tarih detayları da merakla beklenmeye başladı. 

Gerek bakanlıklar gerekse de kurum ya da kuruluşlar aracılığı ile sağlanan çok fazla kalemde destek ödemesi sağlanmakta. Aile Bakanlığı aracılığı ile sağlanan destek ödemeleri, Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan üretici ödemeleri ile birlikte üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ödemeleri en çok merak edilen destekler arasında yer alıyor. Ay ay tutar ve tarih açıklaması merakla takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan açıklama da Temmuz ayı destekleri ile alakalı detaylar oluştu. Yapılan açıklamada bu sabah itibari ile KYK burslarının TCKN'ye göre hesaplara aktarılmaya başladığı belirtildi.  

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Söz konusu KYK ödemelerin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre burs ve kredi ödemeleri TCKN son hanesine göre belirli günlerde öğrencilerin hesaplarına aktarılacak. Bu kapsamda, TC kimlik numarası sonu 2 ile biten öğrenciler 7 Temmuz'da, sonu 4 ile biten öğrenciler 8 Temmuz'da, sonu 6 ile biten öğrenciler 9 Temmuz'da ve sonu 8 ile biten öğrenciler 10 Temmuz'da ödemelerini alacak.

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TEMMUZ AYI KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ

Temmuz ayında da hesaplara aktarılacak olan destekler ile alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamada yukarıda bahsi geçen tarih aralıklarında TCKN'ye göre hesaplara aktarılacak tutarlar da merakla araştırılıyor. EN son Ocak ayında yapılan zam ile bilikte tutarlar 2.000 TL- 4.000 TL arasında revize edilmişti buna göre;  lisans ve ön lisans öğrencilerine 2000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4000 TL, doktora öğrencilerine de 6000 TL ödeme tutarı şekillenmişti. 12 ay boyunca Gençlik Bakanlığı aracılığı ile sağlanan KYK kredi ve burs ödemeleri, üniversite öğrencisinin hayatını idame ettirmesi bakımından büyük önem arz etmekte. Bu sayede üniversite öğrencileri kendi ihtiyaçlarını ailelerine yük olmadan kendileri karşılayabilmekte. 

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