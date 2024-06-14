İkramiyelerde 1.000 TL artış! Arife gününe kadar ödeniyor

Emekli ikramiyelerii için bugün son gün. Tahsis numarasına göre hükümet tarafından sağlanan ikramiye ödemeleri bugün tamamlanıyor. Bayram eksiklerinin giderilmesi, daha sevinçli bir bayram geçirilmesi adına sağlanan bu ödemelere istinaden kimi belediyeler de ikramiye ödemesi yapıyor. Yapılan ya da yapılacak olan ödemeler ile alakalı açıklamalar da gün gün duyurulmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'na 1 gün kala bayram ikramiyesi müjdesi verdi. Halk Kart sahiplerine yönelik ekonomik destek programını genişleterek önemli bir adım atan belediye yarına kadar destek ödemelerini tamamlayacak. Arife gününe sadece 1 gün kala yapılan duyuru ile Halk Kart sahiplerine bayram öncesinde 1.000 TL ek ödeme yapılacağı müjdesi geldi.





Belediye, Halk Kart programı kapsamında ihtiyaç sahibi bireylere her ay düzenli olarak destek ödemelerini Halkkart aracılığı ile yaparken, bu kez bayram öncesi destek miktarını artırarak vatandaşların bayram alışverişlerinde daha rahat alışveriş yapabilmelerini hedefliyor. Halk Kart programı aracılığıyla yapılan harcamalar arasında gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçlar da sağlanabiliyor.





Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Halk Kart programı kapsamında toplamda 1 milyon 126 bin TL'nin 1126 vatandaşa destek sağlanacağı belirtildi. Bayram öncesinde hesaplara tanımlanacak olan 1.000 TL'lik destek ise Halk Kart sahiplerinin hesaplarına 12 Haziran itibariyle yatırılmaya başlandı. Yarına kadar ise ödemelerin tamamlanması planlanıyor.