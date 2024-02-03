ilk maaşta 30.000 TL promosyon ödenecek! Yapı Kredi çıtayı yükseltti

2024 yılı maaş zamları açıklamaları ile devam ediyor. Özel sektör, kamu, emekli, belediye fark etmeksizin zam açıklamaları Şubat ayında da devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında taban zam moranı yüzde 37,57 olurken, özellikle sektörlerden çalışanını ezdirmeyecek gelişmeler yaşanıyor. Maaş zamları, asgari ücret zam oranı tabanında sağlanırken, yüzde yüzden fazla zam açıklanan kurum ve kuruluşlar da mevcut. Zamlardan sonra maaş promosyonları da dikkagtleri üzerine topluyor. Emekli promosyonlarının güncellenmesi akabinde çalışanların maaşlarını alacakları bankalar ile düzenlenen toplantılarda ödeme miktarı şekilleniyor. Bankaların katılımı ile en yüksek tutarı veren banka kazanan olurken, 3 4 yıl aralığında maaş ödemesi yapıyor.





MAAŞ PROMOSYONLARI

Geçtiğimiz seneden beri çalışan promosyonları içerisinde en çok merak edilen MEM promosyonları olarak biliniyor. Verilen düşük tutarlar sonrasında 2023 senesinin ortasına doğru artış gösteren MEM promosyon ödemeleri 2024 yılında da anlaşma sonrası açıklanıyor.

Son açıklaması yapılan Mem promosyonu Alanya Milli Eğitim Müdürlüğünden duyuruldu. Varılan mutabakatta MEM personeline 30.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.





ALANYA MEM PROMOSYONU

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz gün düzenlenen ve bir çok bankanın katıldığı ihalede en yüksek promosyon ödemesi yapacağını sağlayan banka ile imza atıldığı belirtildi. İmzanın atıldığı banka Yapı Kredi Bankası olarak açıklanırken, ay içerisinde 30.000 TL ödemelerin tamamlanacağı belirtildi. 4 bin MEM personelini yakından ilgilendiren promosyon anlaşması, 15 Şubat tarihinde bir defada peşin ödenecek. Promosyon ihalesi ile aakalı yapılan açıklamada en yüksek MEM ödemexi olduğu belirtilirken, ''30 bin lira promosyon bedeli şu ana kadar ülkemizdeki mili eğitim camiasında ödenen en yüksek promosyon oldu.'' denildi.