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İlkokul Mezunları Dikkat Bugün Başladı! OGM KPSS'siz kura ile işçi alacak

Bu fırsat, çok az şanslı adaya tanınacak. KPSS'siz memur olma kapıları aralanacak.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:11
İlkokul Mezunları Dikkat Bugün Başladı! OGM KPSS'siz kura ile işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü, ilkokul mezunu adaylar arasından 64 Geçici İşçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar için KPSS puanı şartı aranmamakta, adaylar kura çekimi ile belirlenecek. OGM tarafından yapılan açıklamada başvuruların bugün itibari ile başlayacağı belirtilirken, son başvuru tarihinin ise  3 Mayıs 2024 olduğu açıklandı. İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ile alakalı tüm detaylar...

OGM personel alımı ile alakalı olarak tüm deaylar OGM resmi internet sitesinde yer alırken, özellikle de başvuru şartları ve koşulları merak edilmektedir. OGM bünyesinde geçici işçi olarak açılacak pozisyonlar şu şekilde dir. 

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OGM GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI POZİSYONLARI

Aşçı (4) ve Aşçı Yardımcısı (3) pozisyonları ile TEKNİK DESTEK ekibi olarak Elektrikçi (Genel) (1) ve Kaynakçı (1), Sıhhi Tesisatçı (2)   İş Makinası Operatörü (2) kategorilerinin yanısıra; Traktör Operatörü (1), Garson (15), Pastacı (2) , Temizlik Görevlisi (12) alımı yapılacak iken, Bulaşıkçı (5), Seracı (8),  Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar (5)  ve Kimya Laboratuvarı Teknisyeni (3) dallarında alım sağlanacak. 

Adaylar, başvurularını yukarıda bahsi geçen tarihler arasında İŞKUR'un https://www.iskur.gov.tr/en internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler.En az ilkokul mezunu olmanın yeterli olduğu başvurularda, pozisyona ait işvereni tarafından belirlenen diğer özel şartları taşıma şartıda aranacaktır. 

3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan başvuruların tamamlanması akabinde Kura çekimi tarihi, İŞKUR'un internet sitesi ve ilgili Bölge Müdürlükleri'nin internet sitelerinde ilan edilecek.

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İlkokul Mezunları Dikkat Bugün Başladı! OGM KPSS'siz kura ile işçi alacak

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