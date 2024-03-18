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ING Bank müşterisi olan IBAN'a baksın! SMS atana 800 TL yatacak

Bankaların Ramazan kampanyaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 19:14
ING Bank müşterisi olan IBAN'a baksın! SMS atana 800 TL yatacak

Ramazan ayı geldi çattı. Hayat koşulları vatandaşın alım gücünü gün gün düşürmeye devam ederken, gerek iftar gerekse de sahur sofralarının donatılması adına alışverişde de eksik ürün alımına sebep olmaya devam ediyor. Bu kapsamda devreye giren bankalar özellikle de Ramazan ayı kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Geri iade ya da bedava alışveriş imkanı sunan banka kampanyaları, Ramazan ayına girilmesi ile açıklanmaya devam ederken, ING Bank tarafından başlatılan 800 TL iade kampanyası da, bankanın tercih edilebilirliğini arttırıyor. 

ING Bank tarafından başlatılan kampanya da market alışverişlerinde müşteriye özel geri ödeme imkanı sunuluyor. Sunulan kampanyada geri ödeme tutarı 800 TL'ye kadar sağlanıyor. 

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8 Mart'ta başlayan Ramazan kampanyası 14 Nisan'a kadar devam edeceği açıklanmış bulunuyor. Bonus üye iş yeri marketlerinde yapılacak olan alışverişlere geri ödeme olarak ₺800 Bonus sağlanacak. Farklı günlerde ve tek seferde 750 TL ve üzeri her ikinci alışverişte 100 TL kazanma imkanı sunan banka toplamda 8 alışverişe 800 TL'ye Varan Bonus ödülü verecek. 

ING BANK 800 TL KAMPANYASI BAŞVURUSU

Harcama yapmadan önce kampanyaya katılım şartı bulunmaktayken, mobil uygulama ya da internet bankacılığı aracılığı ile sağlanacak olan kampanya başvurusu büyük harflerle ''KATIL'' yazıp 2205'e SMS gönderilmesi ile de tamamlanabiliyor. ING Bank kredi kartlarını geçerli olduğu kampanyada bonusların ödenme tarihi 18 Nisan 2024 olarak açıklanmış bulunuyor.

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