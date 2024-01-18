ING Bank'tan kaçmaz kampanya! Maaşa ek tek seferlik 10.000 TL karşılıksız ödeme!

ING Bank'tan maaşa ek 15 bin TL ödeme kampanyası! Başvuru tarihini kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ING BANK 15 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

ING Bank emeklilerin yüzünü güldürecek kampanyasını duyurdu. Banka yeni anlaşmasıyla birlikte emekli promosyonlarını yükseltti ve emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerine 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.





Yeni tutarlar kapsamında 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında emekli maaşı alanlara 7 bin TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında emekli maaşı alanlara 9 bin TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 10 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Aynı zamanda emekli müşterilere otomatik fatura talimatlarında 5 bin TL'ye varan ek ödeme de yapılacak. Bu kapsamda her otomatik fatura talimatı için 1000 TL, toplam 5 bin TL ödeme yapılacağı öğrenildi. Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını bankaya taşıyıp üç sene bankada kalma taahhüdünü imzaladıktan sonra 15 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinden faydalanabilecek.