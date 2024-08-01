IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

Konut sahibi olmak geçtiğimiz seneye kadar en büyük yatırım olarak bilinirken, artan fiyatlar, bu durumun imkansız hale gelmesini sağladı. Hal bu iken taşınmaz yatırımı yapmak adına harekete geçen vatandaşın en çok tercihi arsa ve arazi satın almak yönünde ilerlediği belirtilirken, en çok tercih edilen kurum ise Milli Emlak oldu. Gün gün çıkarılan ihaleler ile taşınmaz sahibi olunması yolunda büyük destek sağlayan Milli Emlak, son yaptığı ihale duyurusunda o ilde 35 bin liraya arsa sahibi olunacağını belirtti. Söz konusu arsa ihalesi için teminat bedeli ise ₺7.100,00 olarak açıklandı.

Arsa sahibi olmak adına harekete geçen bireyin en uğrak adresi olan Milli Emlak tarafından yeni ihaleler ile alakalı duyurular yapılmaya devam ediyor. Açılan ihalelerin tutarlarının oldukça cazip olması vatandaşı mutlu ederken, yayımlanan son ilanda Manisa Kula’da ₺35.500,00 ihale bedeline arsa satışı yapılacağı belirtildi.





Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından açılacak olan ihale ile satılacak olan bu arsa, özellikle de yatırımcıların dikkatini çekeceğe benziyor. Şehir merkezine yakınlığı ve potansiyeliyle dikkat çeken arsa, 442,28 m² büyüklüğünde olduğu belirtilirken, arsanın satışı ile alakalı olarak tüm detaylar da oluşturulmuş bulunuyor.

MİLLİ EMLAK'TAN MANİSA'DA UCUZA ARSA

Milli Emlak resmi web adresinde ihalesi yapılacak olan bu arsa ile alakalı şu bilgiler yer alıyor;

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺35.500,00

Teminat Bedeli: ₺7.100,00

Uygun Yüzölçümü: 442,28 m²

İhale Tarihi: 16/08/2024

İhale Saati: 14:45

İhale Yeri: Manisa

TEMİNAT BEDELİ BELİRLENDİ

Özellikle inşaat sektöründe yer alan ve değerlendirmek isteyen bireylerce dikkat çeken arsa satışı ihalesine dahil olmak için belirlenen şartların sağlanması ve 7.100,00 TL tutarındaki teminat bedelinin ödenmesi gerekiyor. Teminat bedeli bilindiği üzere ihaleye katılanların ciddiliğini ispatlaması adına yapılırken, İhale tarihine gelindiğinde, katılımcıların belirlenen ihale yerinde olması gerekiyor.