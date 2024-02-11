İş arayanlara bakanlıktan kaçmaz kıyak! Tek sefere mahsus 5.668 TL bu şartı sağlayana verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşe Başlama Yardımıyla İş Arayanlarına Nefes Aldırıyor

Günlük hayatın zorlukları, enflasyon, kur farkları ve vergilerle birleşince, devlet destekleri her zamankinden daha kritik bir öneme sahip. Ortalama gelire sahip olanlar dahi kazançlarıyla geçinmekte zorlanırken, devletin hangi konularda nakit destek sağladığı merak konusu oldu.

Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönem devlet desteklerine dair önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık, iş arayan bireylerin hesaplarına para aktarılacağını açıkladı. Türkiye genelinde 50'den fazla sosyal yardım modeli ile destek sağlayan bakanlık, ihtiyaç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Sosyal devlet misyonunu sürdüren bakanlık, bu yıl da çeşitli alanlarda nakit desteklerinin devam edeceğini belirtti. Son olarak, iş arayan ve işe başlayan kişilere yönelik nakit ödeme yapılacağını duyuran bakanlık, bu yardımların başvuru şartlarını da paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla işe giren kişilere ödeme yapılacağını açıkladı. Dezavantajlı gruplar için her yıl düzenlenen nakdi ve ayni desteklerin yanı sıra, İşe Başlama Yardımı hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Buna göre, 18-55 yaş arası İŞKUR aracılığıyla işe giren kişilere bir kereliğine mahsus olmak üzere ödeme yapılacak. Ayrıca, ödeme tutarı mevcut asgari ücretin 3'te 1'i olarak belirlendi.

İşe Başlama Yardımı'ndan yararlanmak isteyenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını belirten bakanlık, İŞKUR tarafından işe yönlendirilen ve kabul edilen kişilerin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi çerçevesinde değerlendirileceğini ve 60 gün içinde ödemelerini alacaklarını bildirdi. Bu destek, ihtiyaç sahiplerine umutlu bir başlangıç sunmayı amaçlıyor.