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İş Bankası herkese 28.000 TL dağıtıyor! Geri ödeme olmadan hemen hesabınızda

İş Bankası geri ödemesiz 28 bin TL ödeme yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 00:22
İş Bankası herkese 28.000 TL dağıtıyor! Geri ödeme olmadan hemen hesabınızda

İş Bankası ödemelerde rekor kırdı! 28 bin TL'ye yükseltildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI 28 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en yüksek tutarda promosyon ödemesi yapan bankayı araştırmaya devam ediyor. Güncel olarak emekli promosyon kampanyaları şu şekilde;

iş bankası 28 bin tl ödeme

-Garanti BBVA emekli maaşını 31 Mayıs tarihine kadar bankaya taşıyan emeklilerden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 15 bin TL ödeme yapıyor.

-Halkbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emeklilerden 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 12 bin TL ödeme yapıyor.

-QNB Finansbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emeklilerden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstünde maaş alanlara 15 bin TL ödeme yapıyor.

-Ziraat Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapıyor.

-Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 15 bin TL ödeme yapıyor ve ek olarak 2 bin 500 chip-para ödeme fırsatı sunuyor.

-İş Bankası ise Keşan Belediyesi ile yaptığı üç senelik maaş anlaşması kapsamında belediye personeline geri ödemesiz ve şartsız 28 bin TL promosyon ödemesi yapacak. 

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