Bist 100
10.319,96 1%
DOLAR
32,29 -0,02%
EURO
35,14 0,02%
ALTIN
2.455,07 0,05%

İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

31 Mayıs tarihine kadar vaktiniz var! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 00:31
İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

İş Bankası kampanyasıyla ilgili son uyarılar! 31 Mayıs tarihinde sona erecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI YENİ KAMPANYASI

İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihine kadar Maximum Kart ile yapılan alışverişlerde 7 bin 500 TL'ye kadar puan ödemesi yapılacak. Kampanya katılımları mobil uygulama üzerinden sağlanabilecek. Kampanya kapsamında 35 bin TL ile 50 bin TL aralığındaki rezervasyonlar için 2 bin 500 PazaramaPuan, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığındaki rezervasyonlar için 5 bin, 

iş bankası puan kampanyası

100 bin TL ve üstü rezervasyonlar için 7 bin 500 PazaramaPuan ödemesi yapılacak. İş Bankası Maximum ve Maximiles özelliği olan bireysel kredi kartları, bankamatik kartlar ve MaxiPara kartlar kampanyaya dahil edilecek. Ticari bankamatik ve kredi kartları, aidatsız kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya döneminde rezervasyonların iptal edilmesi halinde kazanılan puanlar iade alınacak. Kazanılan puanlar 13 Haziran tarihine kadar kartlara yüklenecek ve 31 Temmuz tarihine kadar kullanılabilecek. Bir müşteri kampanyadan en fazla bir kere faydalanabilecek. 

İLGİLİ HABERLER

Borcu dağ gibi birikenlere 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Tek başvuru borçları sıfırlayacak

Altın fiyatlarında büyük tufan yakın! Altın kahini tarih verip uyardı

Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! Tamı tamına 250 bin TL birden indirim yapılacak

Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Maaşınız ne kadarsa o kadar faizsiz kredi! Kamu bankasından oh çektiren kredi müjdesi

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Gram altın o tarihte 4000 TL'ye fırlayacak!

Altın fiyatlarında büyük tufan yakın! Altın kahini tarih verip uyardı

Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! Tamı tamına 250 bin TL birden indirim yapılacak

Borcu dağ gibi birikenlere 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Tek başvuru borçları sıfırlayacak

O ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 7.3 büyüklüğünde deprem için işaret edildi

Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Bitcoin'i olanı ter basacak! 1 milyon dolar için bomba tarihi açıkladılar!

Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat