İş Bankası müşterilerine 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Milyonlarca kişinin haberi bile yok

İş Bankası kampanyasıyla ilgili son uyarılar! 31 Mayıs tarihinde sona erecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI YENİ KAMPANYASI

İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihine kadar Maximum Kart ile yapılan alışverişlerde 7 bin 500 TL'ye kadar puan ödemesi yapılacak. Kampanya katılımları mobil uygulama üzerinden sağlanabilecek. Kampanya kapsamında 35 bin TL ile 50 bin TL aralığındaki rezervasyonlar için 2 bin 500 PazaramaPuan, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığındaki rezervasyonlar için 5 bin,





100 bin TL ve üstü rezervasyonlar için 7 bin 500 PazaramaPuan ödemesi yapılacak. İş Bankası Maximum ve Maximiles özelliği olan bireysel kredi kartları, bankamatik kartlar ve MaxiPara kartlar kampanyaya dahil edilecek. Ticari bankamatik ve kredi kartları, aidatsız kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya döneminde rezervasyonların iptal edilmesi halinde kazanılan puanlar iade alınacak. Kazanılan puanlar 13 Haziran tarihine kadar kartlara yüklenecek ve 31 Temmuz tarihine kadar kullanılabilecek. Bir müşteri kampanyadan en fazla bir kere faydalanabilecek.