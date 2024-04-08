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İş Bankası müşterilerine para yağacak! 3.000 TL bayram parası yatacak

Nisan ayı kampanyalarında adeta kendini aşan İş Bankası tarafından açıklaması yapılan bir kampanyada toplam 300 TL geri ödeme imkanı sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Harcama başına 300 TL veren banka toplamda 3000 TL geri iade verecek.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 17:06
İş Bankası müşterilerine para yağacak! 3.000 TL bayram parası yatacak

Bankalar yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor.Özellikle de alışveriş yapmak isteyen ve yaptığı alışverişlerde kar kazanmak isteyen birey, bankaları sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar da bu kapsamda sunulan kampanyalarını ya mevcut müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ya da yeni müşteri kazanmak adına sağlıyor. İş Bankası da ay ay yeni kampanya duyurularını resmi internet sitesi üzerindeki kampanyalar sayfasından güncelleniyor. Özellikle de Nisan ayı kampanyalarında adeta kendini aşan İş Bankası tarafından açıklaması yapılan bir kampanyada toplam 300 TL geri ödeme imkanı sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Harcama başına 300 TL veren banka toplamda 3000 TL geri iade verecek.

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İŞ BANKASI 3000 TL KAMPANYASI

Ay başında başlayan ve 30 Nisan'a kadar geçerli olacak olan kampanya kapsamında ilk kez kredi kartı başvurusu yapan ve belirlenen koşulları sağlayan müşteriler faydalanacak. Kazanılan 3000 TL Maxipuan olarak kredi kartı limitlerine aktarılacak. İş Bankası 3000 TL kampanyası için 30 Nisan'a kadar İş Bankası'nın herhangi bir kanalından kredi kartı başvurusu yapılması ve onay alması akabinde belirlemek tarihe kadar tek seferde 3000 TL üzeri alışveriş yapmak yeterli oluyor.

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Yapılan her 3.000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL kazandıracak olan banka, toplamda 3.000 TL iade imkanı sağlıyor. Kampanyada harcama yapmadan ya da kredi kartı başvurusu yapmadan önce gerek uygulama gerekse de internet bankacılığı üzerindeki kampanyalar bölümünden katıl butonu ile dahil olunması gerekiyor:

Banka tarafından yapılan uyarıda ise İş Bankası kredi kartı sahiplerinin kampanyadan faydalanamayacağı açıklanmış bulunuyor. Asıl kartın dahil olduğu kampanyada ek kartlar geçerli olmuyor. 30 Nisan'a kadar kredi kartı başvurusu yapıp onay alan bireye sunulan 3.000 TL'ye para Maxipuan Mayıs ayında kredi kartına otomatik olarak aktarılacağı da kampanya açıklamalarında yer alıyor.

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İş Bankası müşterilerine para yağacak! 3.000 TL bayram parası yatacak

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