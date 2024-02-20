İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

Türkiye'nin önde gelen bankalarından İş Bankası, müşterilerine özel bir kampanya düzenleyerek heyecan yarattı. Banka, Bankamatik Kartı ve Maximum Kart sahiplerini sevindirecek bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında yapılan alışverişlere özel olarak, müşterilere 7.500 TL'ye kadar MaxiPuan hediye edilecek.

Detaylara göre, Bankamatik Kartı ve Maximum Kart ile ETS’deki seçili otellerden tek seferde yapılacak 30.000 TL – 49.999 TL arası peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişe 2.500 TL MaxiPuan, 50.000 TL – 99.999 TL arası peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişe 5.000 TL MaxiPuan, 100.000 TL ve üzeri peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişe 7.500 TL MaxiPuan verilecek.

Kampanyanın kullanım detaylarına göre, MaxiPuan'lar, kampanya koşullarını sağlayan en son kullanılan kartlara 14 Mart 2024 tarihinde yüklenecek ve son kullanma tarihi 30 Nisan 2024 olarak belirlendi. Ancak, kullanılmayan MaxiPuan'lar 01 Mayıs 2024 tarihinde geri alınacak.





Kampanyaya katılım ise oldukça kolay. İş Bankası müşterileri, kampanyaya sadece İşCep veya Maximum Mobil uygulamaları üzerinden katılabilecekler. Ayrıca, kampanya kapsamında kullanılan en son kredi kartının Maximum özellikli kredi kartı olması durumunda MaxiPuan olarak yüklenecek.

Ancak, kampanya dönemi içerisinde yapılan rezervasyonların iptal edilmesi durumunda yüklenen MaxiPuan'lar geri alınacak. Kampanya, müşteri bazında olup, bir müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilecek ve en fazla 7.500 TL MaxiPuan kazanabilecek.

İş Bankası'nın bu cömert kampanyası, müşterilere ekonomik alışverişin kapılarını aralarken, MaxiPuan'lar ile tatil, alışveriş veya farklı harcamalarda avantaj sağlama fırsatı sunuyor. Kampanya, yarının sonuna kadar devam edecek, bu süre içinde kampanyaya katılan müşterilerin yapacakları harcamalar daha da avantajlı hale gelecek. Banka, müşterilerine sunduğu bu fırsatla finansal konforlarını artırmayı ve memnuniyetlerini sağlamayı hedefliyor.