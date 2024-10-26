İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

İş Bankası yetkilileri yaz sezonunda ülkemizin turizm sektörünün hareketlenmesi adına milyarlarca lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Bu kapsamda yapılan açıklamada 1 milyar dolarlık kaynağın 2025 sonuna kadar aktarılacağı ifade edildi. Antalya'da düzenlenen 6. Antalya Turizm Fuarı'nda önemli bir açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizm sektörünün ülkemiz için öneminden bahsettiği konuşmasında, yeni iş fırsatlarının açılmasına mahal vereceği tahmin edilen bu destek ile birlikte turizm sektörünün hareketleneceği ön görülüyor.

İŞ BANKASINDAN DESTEK

Düzenlenen fuarda gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara ivedilikle cevap veren Yılmaz, bankanın turizm sektörüne olan desteğinin büyüklüğünü ifade ederken, "Turizm, ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri. Bu sektöre verdiğimiz destekle, turizmin lokomotif rolünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi. İş Bankası tarafından sağlanacak bu büyük destek ile birlikte turizm sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi, eski lokasyonların onarılması, sektörde dijitalliğe dönüşüm gibi işlemler kolaylaşacak iken kaynak yetersizliği durumunda artı destek sağlanabileceği de ifade edildi.

TÜRKİYE TURİZMİNE DEV DESTEK

Yılmaz tarafından yapılan açıklamalar, otelcilik sektörünü ayağa kaldıracağa benziyor. Özellikle de pandemi akabinde yaşanan talep azlığının sebep olduğu çöküş dönemi akabinde, toparlanma sürecine giren sektöre can suyu olacak olan ödemeler ile birlikte sektör daha da sağlam bir şekilde ayağa kalkacağı ifade ediliyor.

Turizme sağlanan desteğin, sektörü canlandırdığı gibi ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı ifade edilirken, ülkemizin turizm vizyonuna da büyük katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.



