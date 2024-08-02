İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

2024 yılında en çok merak edilen konu promosyonlar olmaya devam ediyor. Gerek emekli gerekse de çalışan, bankalar tarafından yapılacak olan promosyon ödemelerine gözünü çevirmiş beklerken, emekli kendi maaşını alacağı bankayı kendisi seçiyor. Kendi isteği ve refahı doğrultusunda en çok ödemeyi yapan bankanın yanı sıra ihtiyacı düzenlenen kampanyaya en uygun olan banka tercih ediliyor. Çalışanlarda ise çalıştıkları kurum, kuruluş, şirket yetkililerince düzenlenen ihale ile promosyon tutarları belirleniyor.

Geçtiğimiz senelerde özellikle de eğitimcilere yapılan promosyon ödemeleri, tutarlardaki düşüklüğü ile dikkat çekerken, 2024 yılı başı itibari ile MEM’lerdeki promosyon revizeleri giderek artış eğilimine girmiş bulunuyor.





VEZİRKÖPRÜ MEM PROMOSYONU

Gün düzenlenen ihaleler ile alakalı olarak kamuoyu bilgilendirmesi sunulmaya devam ediyor. Özellikle de öncülük edebilmesi adına yapılan açıklamalar ve varılan mutabakatlar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün açıklaması yapılan yeni bir ihalede 54.000 TL ile İş Bankası’nın MEM ihalesini kazandığı belirtildi. Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği maaş ihalesi kapsamında toplantıya dahil olan bir çok banka arasında İş Bankasının sıyrıldığı ve en çok ödeme tutarını vererek kazanan banka olduğu belirtildi.





Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale sürecini tamamlayarak eğitim çalışanlarına verilecek promosyon ödemeleri konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Atılan imzalar kapsamında MEM personeline 54.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Yapı Kredi Bankası, Deniz Bank ve İş Bankası arasında süregelen ihalede diğer iki bankadan İş Bankasının teklifinin daha yüksek olduğu ve kurum yetkililerince kabul gördüğü açıklaması yapıldı. Promosyon ihalesinin sonuçlanmasının ardından, en yüksek teklifi veren İş Bankası, Vezirköprü Şubesi ile Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında anlaşma sağlandı. İlk maaşlara istinaden promosyon ödemeleri tamamlanacak.