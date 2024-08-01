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İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

En düşük emekli maaşının 12,500 TL'ye yükseltildiği ve emekli maaşlarına refah payı zammının eklenmediği açıklaması sonrasında memur maaşlarına yüzde 19.71 oranında zam yapıldı. Özel sektör bu zamlardan etkilenmezken, belediyelerde dolan sözleşmeyi yenilemek ya da çalışanı enflasyon karşısında ezdirmemek adına ara zam toplantılarını Temmuz ayında da sürdürdü.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:16
İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

2024 yılı zamları ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşlara yapılan düzeltmeler ile alakalı çalışmalar gerek hükümet gerekse de kamu kurum ve kuruluşarı tarafından görüşülmeye ve neticelendirmeye devam ederken. özellikle de belediye zamları öncülük edebilmesi adına dikkat çekiyor. 2024 yılı seçim senesi olması sebebiyle, başkan adayları personel oyu kaybetmemek adına yüklü oranda zam açıklamasında bulunmuştu. Seçim öncesi vaat olarak verilen bu zamlarla alakalı çalışmalar devam ederken, bağlı bulunulan sendikalar ile düzenlenen toplu iş görüşmeleri neticesinde imzalar gün gün atılıyor. 

İŞÇİYE YÜZDE YÜZ ZAM

En düşük emekli maaşının 12,500 TL'ye yükseltildiği ve emekli maaşlarına refah payı zammının eklenmediği açıklaması sonrasında memur maaşlarına yüzde 19.71 oranında zam yapıldı. Özel sektör bu zamlardan etkilenmezken, belediyelerde dolan sözleşmeyi yenilemek ya da çalışanı enflasyon karşısında ezdirmemek adına ara zam toplantılarını Temmuz ayında da sürdürdü.

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Temmuz ayının son gününde yapılan açıklamada tüm işçilere yüzde 100 üzerinde zam yapıldıuğı ve özellikle de kadınlara sağlanan hakların arttırıldığı açıklandı. Yemek ücretine de zam yapan belediyede en düşük asgari ücretin de kallavi derecede artışa maruz kaldığı belirtildi. 

Tuzla Belediyesi ile TÜM-BEL-SEN ile imzalanan toplu iş sözleşmesi, belediye çalışanlarının yüzünü güldüreceğe benziyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen sözleşme kapsamında işçi maaşlarına yüzde 100 zam yapıldığı açıklandı. 31 Mart öncesine göre aylık 15 bin TL’lik net iyileştirme yapıldığı belirtilirken, genel haklara da bir çok iyileştirme getirildi. Kadınlara yönelik olarak çalışmaların sürdürüldüğünü belirten belediye yetkilileri, Regl izni, doğum sonrası ek izin, kreş ve emzirme odası gibi haklara imzaların atıldığını belirtirken, belediye içinde kadınların da yararlanabileceği bir kuaför açılmasına da karar verildi. 

SOSYAL TESİSLERDE BEDAVA İMKANI

Tuzla Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda belediyenin sosyal tesislerinin bedava olması kararı verilirken, yüzme havuzları ve tesislerin de bedava olacağı belirtildi. 

EK İKRAMİYE KARARI

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Kurban Bayramı’nda ve Ramazan Bayramı’nda TÜM belediye personeline 10.000 TL ikramiye ödemesine karar verildi. Öte yandan engellilere de Dünya Engelliler Gününde 15 bin lira ikramiye verilecek. 

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