İşçiye yeni yılın ikinci zammı: Maaşlara yüzde 101 zam müjdesi verildi

Asgari ücret zammının belirlenmesi akabinde maaş zamları ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret zammının taban zam oranı olarak şekillendiği çalışan zamlarından en fazla oranda zam anlaşmasına varılan sektr belediyeler olmaya devam ediyor. Özel sektör zamları yüzde 50 ile 80 arasında değiştiği şu günlerde özellikle de seçim senesi olmasından mütevellit, belediye başkanları sendikalar ile vardığı anlaşmada en yüksek oranda zam yapmaya çalışıyor. Bu durum da belediye çalılanının cebine artı olarak maaş girmesne mahal veriyor. Gün gün maaş zamları ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Büyükşehir belediyelerinin yanı sıra bağlı büyükşehire bağlı bulunulan belediyeler de zam açıklamalarını tavan rakamdan yapmayı hedef almış bulunuyor.





Geçtiğimiz Cuma günü de yeni bir belediyeni zam oranı yüzde 146 olarak açıklanmış bulunuyor. Taşerona yüzde 101 zam açıklanırken, kadrolu çalışana yüzde 146 zam yapılacağı açıklanmış bulunuyor. Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir Belediyesi'nde CUma günü belediye başkanı ve bağlı olunan sendika arasında toplu iş görüşmesi düzenlendi. Düzenlenen görüşme sonrasında işçi ve personelin lehine olacak gelişmeler yaşandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada işçi dostu belediye olarak bilinen Viranşehir Belediyesi'nde maaşlara yüzde 146 zam yapılacağı açıklandı.

BELEDİYE ZAMLARI DEVAM EDİYOR

Yurt geneli zam açıklamaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye başkanı 31 mart yerel seçimlerinde belediye çalışanları ve yakınlarının oyunu kaybetmemek adına yüksek oranda zam açıklaması yapabiliyor. Çalışanın enflasyon karşısında ezilmemesi adına yapılan bu zam, alım gücünün de artmasına mahal veriyor.





VİRANŞEHİR BELEDİYESİ ZAM ORANI

Viranşehir Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Şanlıurfa Sendikası arasından düzenlenen iş görüşmesinde varılan mutabakatta yüzde 146 zam, çalışanın gözünü fal taşı gibi açacağa benziyor. Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Salih Ekşncş tarafından yapılan açıklamada; en düşük daimi işçi maaşı %101 zam ile 30.500 TL’ye, Kadrolu İşçi Maaşını da %146 zam ile 40.500 TL’ye yükseltildiği açıklanmış bulunuyor.