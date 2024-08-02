İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gün gün kamu memur alım ilanının yanı sıra kurum dışı istihdam sağlanacak olan yeni alımlarla alakalı yeni listeler yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR, 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yayımlanan güncel ilanları ile dikkatleri üzerine çekerken, kurumlara 3000 kişilik alım yapılacağı bu alımların farklı kadrolarda ve farklı şehirlerde sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

İŞKUR tarafından yapılan son yapılan açıklamaya göre, 34 farklı ilde belediyeler ve belediye şirketleri tarafından 3 bin kişilik istihdam listesi oluşturuldu.

Çöp toplama, sokak süpürme, park bahçe bakımı, yol yapım, şoförlük gibi birçok meslekte alım ilanları 34 şehirde yayınlanırken, başvuru süreci ve şartları ile alakalı detaylarda ilanlarda yer alıyor.





İŞKUR 3.000 personel alımı başvuru şartları

Alınması planlanan kamu işçileri başvuru şartları arasında en az okuryazar olma şartı mevcut iken pozisyona göre özel gereksinimler de bulunabiliyor. Detaylar İŞKUR resmi web adresinde yer alıyor. Hangi şehirde hangi alımın yapılacağı ise https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresinde detaylıca belirtilmiş bulunuyor.

İŞKUR'un açıkladığı verilere göre, alımların yapılacağı şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilçe de yer alıyor. İŞKUR üzerinden yapılan başvuru akabinde adaylar, belirtilen kadrolara yönlendirilecek ve uygun olan pozisyona yerleştirilecek.

İŞKUR kurum dışı personel alımı yapılacak iller

• Denizli

• İstanbul

• Aydın

• Eskişehir

• Sakarya

• Bursa

• İzmir

• Erzincan

• Isparta

• Afyonkarahisar

• Trabzon

• Burdur

• Tekirdağ

• Manisa

• Hakkari

• Kocaeli

• Antalya

• Çanakkale

• Mersin

• Kırklareli

• Kütahya

• Yalova

• Sivas

• Bolu

• Hatay

• Muğla

• Adana

• Zonguldak

• Balıkesir

• Giresun

• Kırıkkale

• Tokat

• Diyarbakır

• Ordu’da

Belediyelerde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere açıklaması yapılan pozisyonlar yukarıda geçen İŞKUR web adresi üzerinden incelenebiliyor.