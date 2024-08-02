Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gün gün kamu memur alım ilanının yanı sıra kurum dışı istihdam sağlanacak olan yeni alımlarla alakalı yeni listeler yayınlanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:49
İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gün gün kamu memur alım ilanının yanı sıra kurum dışı istihdam sağlanacak olan yeni alımlarla alakalı yeni listeler yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR, 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yayımlanan güncel ilanları ile dikkatleri üzerine çekerken, kurumlara 3000 kişilik alım yapılacağı bu alımların farklı kadrolarda ve farklı şehirlerde sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

İŞKUR tarafından yapılan son yapılan açıklamaya göre, 34 farklı ilde belediyeler ve belediye şirketleri tarafından 3 bin kişilik istihdam listesi oluşturuldu.

Çöp toplama, sokak süpürme, park bahçe bakımı, yol yapım, şoförlük gibi birçok meslekte alım ilanları 34 şehirde yayınlanırken, başvuru süreci ve şartları ile alakalı detaylarda ilanlarda yer alıyor.

PERS

İŞKUR 3.000 personel alımı başvuru şartları

Alınması planlanan kamu işçileri başvuru şartları arasında en az okuryazar olma şartı mevcut iken pozisyona göre özel gereksinimler de bulunabiliyor. Detaylar İŞKUR resmi web adresinde yer alıyor. Hangi şehirde hangi alımın yapılacağı ise https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresinde detaylıca belirtilmiş bulunuyor.

İŞKUR'un açıkladığı verilere göre, alımların yapılacağı şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilçe de yer alıyor. İŞKUR üzerinden yapılan başvuru akabinde adaylar, belirtilen kadrolara yönlendirilecek ve uygun olan pozisyona yerleştirilecek.

İŞKUR kurum dışı personel alımı yapılacak iller

• Denizli

• İstanbul

• Aydın

• Eskişehir

• Sakarya

• Bursa

• İzmir

• Erzincan

• Isparta

• Afyonkarahisar

• Trabzon

• Burdur

• Tekirdağ

• Manisa

• Hakkari

• Kocaeli

• Antalya

• Çanakkale

• Mersin

• Kırklareli

• Kütahya

• Yalova

• Sivas

• Bolu

• Hatay

• Muğla

• Adana

• Zonguldak

• Balıkesir

• Giresun

• Kırıkkale

• Tokat

• Diyarbakır

• Ordu’da

Belediyelerde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere açıklaması yapılan pozisyonlar yukarıda geçen İŞKUR web adresi üzerinden incelenebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak