İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Ülkemizde işsizlik rakamlarının azaltılmasına istinaden İŞKUR tarafından bir çok program başlatılmaktadır. Bu kapsamda geçici işçi alımları, işsizlerin işsiz kaldığı süreyi değerlendirmelerini hedeflemektedir. Bu alımlar TYP alımı olarak bilinirken, İŞKUR resmi web adresinden gün gün yeni ilanlar yayınlanmaktadır. Ülke genelinde her kuruma geçici TYP personeli alımı yapılmaktadır. Konu ile alakalı olarak İŞKUR tarafından Şanlıurfa Valiliğine 200 TYP personeli alınacağı belirtilirken, konu ile alakalı olarak detaylar da belirtilmiş bulunmaktadır.

Şanlıurfa Valiliği’nde, işsiz vatandaşlara önemli bir istihdam fırsatı açıklandı. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, valilik binalarında görevlendirilmek üzere temizlik personeli alımı yapılacak. Bu alımlar için 200 kişilik kadro açıldığı belirtildi. 7 Ağustos 2024 itibarıyla başlayan başvurular 11 Ağustos saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak tamamlanacak.





ŞANLIURFA VALİLİĞİ TYP PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Valililk tarafından alımı yapılacak olan TYP personelinin sahip olması gereken şartlar ile alakalı bilgi verildi. B aşvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle işsiz olmaları, erkek adaylar için 35 yaş sınırını aşmamış olmaları ve hane gelirinin belli bir düzeyin altında olması gerektiği belirtilirken, başvuruda bulunacak adayların öğrencilik durumlarının söz konusu olmaması gerekliliği vurgulandı.

Başvurusunu tamamlayan ve sonrasında da çalışmaya hak kazanan kişiler, 15 Ağustos 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında toplam 137 gün boyunca Şanlıurfa Valiliği bünyesinde yer alacak.

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Şanlıurfa Valiliği TYP personeli alımı için başvurular 11 Ağustos gün bitiminde sona erecek iken sonuçlar, 12 Ağustos 2024 saat 08:00 ile 13 Ağustos saat 17:00 arasında ilan edilecek

TYP programları hem işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyken hem de topluma faydalı projelerde görev alacak bireylerin istihdam edilmesine olanak sağlamaktadır. İlgili kişiler, Şanlıurfa Valiliği’nin resmi açıklamalarını takip ederek alım ile alakalı tüm detaylara ulaşabilecektir.