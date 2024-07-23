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İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Aktif işgücü programları arasında yer alan TYP, İŞKUR tarafından yönetilmektedir. İŞKUR TYP Personel alımları ile alakalı İŞKUR resmi internet sitesinde alım ilanları zaman zaman açılmaktadır. Bu kapsamda son olarak yapılan duyuruda Kaymakamlığa TYO personeli alınacağı belirtikmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:53
İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

İşsiz vatandaşlara belirli bir süre iş olanağı sağlanması sonrasında da karar aşaması ile kaılıcı ya da geçici işçi olmasını sağlayan İŞKUR bünyesinde TYP personeli ile alakalı alım programları yayımlamaya devam ediyor. Aktif işgücü programları arasında yer alan TYP, İŞKUR tarafından yönetilmektedir. İŞKUR TYP Personel alımları ile alakalı İŞKUR resmi internet sitesinde alım ilanları zaman zaman açılmaktadır. Bu kapsamda son olarak yapılan duyuruda Kaymakamlığa TYO personeli alınacağı belirtilmiş bulunuyor. Söz konusu İskenderun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada 25 TYP personeli alınacağı belirtildi. İskenderun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 25 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki TYP alımı başvuru şartları ve detayları neler?

İskenderun Kaymakamlığı tarafından ilan edilen TYP başvuru şartları, belirli kriterleri sağlayan kişileri kapsamkta olduğu belirtildi. 

işkyr

KAYMAKAMLIK TYP ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İskenderun Kaymakamlığına alımı yapılacak olan İŞKUR TYP personeli olabilmek için ilk şart, T.C. Vatandaşı Olmak. Başvuruyu tamamlamak isteyenlerin İŞKUR'un veri tabanına kayıtlı olması gerekliliği de mevcut. Başvuru için en az 18 yaşında olmak şartı da mevcut iken  belirtilen şartlar kapsamında sigortalı olmamaları veya daha önce bir sigorta kapsamına dahil olmamaları gerekliliği de bulunuyor. Öte yandan emekli veya malul maaşı almayan bireyin faydalanabilecek bu iş fırsatı başvurularında açıköğretim öğrencileri hariç, öğrenci olmamaları gerekiyor. 

İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞI TYP ALIMI NE ZAMAN?

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada başvurular 26 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılacağı belirtilirken, 321476 TYP numarası ile İŞKUR sistemine girilmesi ve gerekli belge ve bilgilerin yüklenmesi ile sağlanacak. 

TYP PERSONELİ NE İŞ YAPAR?

TYP kapsamında istihdam edilen personel, belediyeler ve kamu kurumlarında, sosyal hizmet projeleri ve çevre düzenlemesi gibi çeşitli görevlerde yer almaktadır. Bireysel anlamda isdihdam sağlanmaktadır.  İşsiz vatandaşlara geçici bir süreliğine istihdam imkanı sağlayan TYP programları aile ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşını geçmemiş T.C. vatandaşları en a ilkokul mezunu olmaları durumunda TYP için başvuru yapabilmektedir. 

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