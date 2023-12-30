İslam Memiş dolarda alev çıkaracak tahmini yaptı! 10 doları olan bile o tarihi dört gözle bekleyecek!

Döviz arenasında önemli bir tarih belirleyen Finans ve Altın Uzmanı İslam Memiş, ellerinde döviz bulunduran vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Memiş'in tv100.com'da paylaştığı yazıda, Noel tatili atmosferi ve küresel piyasalardaki kapanma günlerinin etkisiyle piyasaların sakin seyrettiğini belirterek, terör olaylarının küresel piyasaları etkileyebileceği uyarısını yaptı. 2024'ün gergin bir başlangıç getirebileceği konusunda uyarıda bulunan Memiş, BIST 100 endeksi, döviz kuru ve ons altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

BIST 100 endeksinde yaşanan değer kaybına rağmen yabancı yatırımcılar için giriş fırsatlarının hazırlandığını belirten Memiş, aynı zamanda döviz piyasasından kalıcı çıkışların başladığını dile getirdi. 7.500 puan seviyesinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Memiş, bu seviyenin altına inmesi durumunda borsanın çekiciliğini kaybedebileceğini ifade etti.





Döviz kuruyla alakalı analizlerde bulunan İslam Memiş, 2023'ün dördüncü çeyreğinin döviz açısından önemli olduğunu ifade ederek, haftaya 29,11 TL seviyesinden başlayan döviz kurunun 30 TL'ye kadar yükselebileceğini belirtti. Ancak, dövizin bir yatırım aracı olmadığını vurgulayan Memiş, 28,80-29,20 lira aralığında dalgalanabileceğini aktardı.

Ons altın fiyatlarına da değinen Memiş, haftayı 2070 dolar seviyesinde tamamlayan ons fiyatının 2024 yılında 2000 dolara kadar gerileyebileceğini iddia etti. Uzman, bu hafta içinde ons altının aşağı yönlü destek seviyelerini test edebileceğini ve 2024'te ons altın için 2000 doların dip seviyesi olabileceğini belirtti. Memiş, bu süreçte döviz karşısındaki varlıklarda satıcı yönlü bir seyir, döviz endeksinde ise alıcı yönlü bir seyir beklentisi içinde olduğunu ifade ederek yatırımcılara piyasaları yakından takip etme ve tedbirli olma çağrısı yaptı.

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