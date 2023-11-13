İslam Memiş'ten şaşırtan yatırım önerisi! Bir günde uçacak diyerek açıkladı

İslam Memiş, finans piyasalarındaki bilgisiyle tanınan bir uzman olarak, altın ve dolar gibi geleneksel yatırım araçlarından sonra yeni bir tavsiyeyle gündeme geldi. Yaptığı açıklamada, euro ve doların yanı sıra yeni bir yatırım aracının yakın zamanda önemli bir değer artışına geçebileceği uyarısını yaptı. İşte detaylar...





İSLAM MEMİŞ ALTIN VE DOLAR İLE İLGİLİ TAVSİYELERDE BULUNDU

Memiş, doların 28.50 TL'ye ulaşabileceğini ve bu seviyenin ardından 29 liranın hedeflenebileceğini belirtti. Doların yükseliş trendinde olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun devam edebileceğini, ancak beklenmedik bir gelişme olmazsa olumlu bir tablonun korunabileceğini vurguladı. İşte diğer ayrıntılar...





Euro tarafında ise yeni bir alım fırsatının olabileceğini söyleyen Memiş, euro/dolar paritesinin 1.06'ya gerilebileceğini önceden belirttiği ve şu anda 1.0682 seviyesinde olduğunu ifade etti. Uzun vadeli pozisyon almak isteyenlere bir fırsat olduğunu belirten Memiş, bu durumu değerlendirebileceklerini söyledi.

Ayrıca, altının ons fiyatı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının 1964 lira olduğunu belirtti. Bu hafta içinde geri çekilme olabileceğini öngördüğünü ifade eden uzman, 1960 doların altına inilmesi durumunda 1930 dolara kadar gerileme olabileceğini söyledi. Gram altında yaşanan gerilemeyle birlikte kapanışları ve haftalık performansları izleyeceklerini belirten Memiş, trendin devam edip etmeyeceğini daha net görmek için bugün ve yarınki kapanışları takip etmenin önemli olduğunu dile getirdi.

İslam Memiş, altın ve dolar değerlendirmelerine ek olarak jeopolitik risklere vurgu yaparak, özellikle gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalmasını bu etkenlere bağladı. Altının 1960 dolar seviyesini gördüğünü ancak düşüşlerin sınırlı kaldığını belirten Memiş, bu durumu "iştahsızlık" olarak değerlendirdi. Ons altındaki alım pozisyonlarının yüzde 75'inin kapatılma kararı alındığını ifade etti ve 1960 dolar altındaki geri çekilmelerle birlikte 1930 doların destek seviyesine dikkat çekti, bu seviyenin kırılması durumunda yüzde 25'lik alım yapabileceğini belirtti.

Ayrıca, İslam Memiş, sürpriz beklediği bir emtiayı açıkladı: ons gümüş. Gümüşün güçlü destek seviyesinin 22.80 dolar olduğunu belirten uzman, buradan yukarı yönlü güçlü hareketlerin başlayabileceğini ifade etti. Gümüşteki bir sürprizin özellikle altın-gümüş rasyosundan kaynaklanacağını söyleyen Memiş, bu rasyoda sert bir gerileme beklentisi olduğunu ve bu durumun gümüşü pozitif yönde etkileyeceğini belirtti. 22.80 doların altındaki sert yükselişleri beklediğini dile getiren uzman, 24 ve 26 dolar seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğini, gram gümüşte ise 20.65 seviyesinin güçlü destek, 21.05'in kırılması durumunda ise 24 ve 26 lira dirençlerini izleyeceğini ifade etti.