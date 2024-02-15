İslam Memiş yatırım rotasını değiştirdi! Onu işaret ederek yatırımcılara tüyo verdi

İslam Memiş yatırımcılara önemli önerilerde bulundu! Bunu yapan kazanır! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIM ÖNERİLERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırım yapacak vatandaşlara önemli öneri ve uyarılarda bulundu. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Borsada işlem yapan kişiler kârını TL değil dolar üstünden hesaplayabilir. Endeksin değerini dolar üstünden görmek gerekiyor. Dolar üstünden endeks nasıl takip edilir? Endeks dolar 9 bin/ 30.68= 293.35 dolar. Biz yol arkadaşlarımla oraya geçiyoruz. Endeks 9 bin puanı gördü. 2024 senesi için tahminim sık sık söylediğim gibi bu sene 15 bine kadar yolu var. Ama biz yol arkadaşlarımla gümüşe geçeceğiz. Gram altın resmi olarak 2 bin TL üstünü test etti. Serbest piyasada 2 bin 68 ile 2 bin 76 TL aralığında devam ediyor. 2 bin 70 direnç seviyesi takip ediliyor. İki gecelik kapanış yaşanırsa 2 bin 90 TL gelir. İlk direnç 2 bin 150 TL, sene sonunda 3 bin TL bekliyoruz. Altın tarafında yaşanan bütün düşüşler alım fırsatıdır.





Altınla ilgili uyarılarım şöyle. 2 haftadır darphane tarafından basılan çeyrek, yarım, tam altın gibi altınlarda işçilik var. Özellikler çeyrek altında 70 TL işçilik var. Gerçek değerinin üstünde 70 TL işçilik var. Darphane tarafından üretilen sarrafiye grubu altın iki haftadır işçilikli. Bu konuyla ilgili İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı, Darphane Genel Müdürü'nü ziyaret etti. Üretimin artacağı söyleniyor. Bugünlerde altın almak isteyen kişiler çeyrek, yarım, Cumhuriyet değil kesme altını tercih edebilir. Değerinin üstünde çeyrek altın alarak kâr elde etmek mantıklı değil. Cumhuriyet altınında 250 TL ile 300 TL işçilik varken yatırım aracı olarak görmek doğru değil. Fiziki altında problem mi var? Neden yarım gram altın üretimi yasaklandı mı? Yarın 1 gram altınlar yasaklanacak mı? Bunun garantisini kim verebilir? Bu işçilik sorununu gündeme getiriyorum. Ziynet altın alacakları uyarmak istiyorum. Bu tür altınlarda işçilik oluyor.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.