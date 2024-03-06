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İstanbul'da yaşayan vatandaşa duyuru! Toplu taşıma bedava olacak

İstanbul'da yaşayan ve İstanbulkart kullanan her vatandaş için zaman zaman yeni kampanyalar devreye giriyor. Belirlenen şartları sağlayan kullanıcı, geri ödeme iadesi alabiliyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 18:36
İstanbul'da yaşayan vatandaşa duyuru! Toplu taşıma bedava olacak

İstanbul'da yaşayan ve İstanbulkart kullanan her vatandaş için zaman zaman yeni kampanyalar devreye giriyor. Belirlenen şartları sağlayan kullanıcı, geri ödeme iadesi alabiliyor. 

İstanbul genelinde genel olarak her alanda kullanım kolaylığı sağlayan İstanbulkart ile alakalı toplu ulaşım konusunda son dakika açıklama yapıldı. İstanbulkart tarafından sunulan yeni kampanyada hem park ücreti tasarrufu sağlanırken, hem de toplu taşımada nakit iade kazandırabilecek fırsat açıklandı. 1 Mart tarihinde başlayan kampanya 1 Nisan tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, İstanbulkart nakit kampanyasına katılmak için katılım şartları da resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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İSTANBULKART MART AYI KAMPANYASI

Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi İspark otoparkında İstanbul kart ile park ücreti ödeyen ve aynı gün içerisinde pd1 hattı otobüs de İstanbul kart ile seyahat eden kullanıcı, her park ödemesi için ve 2 pd1 otobüs geçişi için nakit iade imkanı kazanacak. İstanbul kart üyelerini kapsayan bu kampanyada İspark ödemesinden sonra 2 saat içerisinde PD1 hattı olarak kullanılan İstanbul Karta yükleme tamamlanacak.

Başlatılan kampanya sadece Yenikapı İspark ve pd1 otobüs hattı için geçerli olacağı belirtilmiş bulunmaktadır. İstanbulkart sahibi Abonman ya da ücretsiz hizmet durumlarında ödül kazanamayacaktır. Sistem yoğunluğu ya da gecikmelerden sebepli olarak yaşanan aksaklıklar kapsamında Belbim tarafından geri iade kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

 Aynı gün içerisinde en fazla 2 ulaşım ödülü hak kazanılırken ödüllendirme işlemi aynı gün ve aynı T.C kimlik numarasına kayıt olan İstanbul karta sağlanacaktır. Yani yapılan örnekleme de 1 Mart tarihinde Yenikapı ispark'ta otopark ücreti ödeyen bir kullanıcı aynı gün pd1 hattında 2 seyahat birden yapması durumunda 2 pd1 otobüs geçişi için geri ödeme kazanacak.

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