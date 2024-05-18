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İstanbulkart ile tek sözünüze geri ödeme! Hem de yüzde 50 veriyorlar

İstanbulkart kullanıcıları için heyecan verici bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, şehir içi seyahatlerde büyük bir kolaylık sağlayacağa benziyor.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:42
İstanbulkart ile tek sözünüze geri ödeme! Hem de yüzde 50 veriyorlar

İstanbul'un hareketli trafiği ve park bulma sorunlarını yaşamayan İstanbullu yoktur. Özellikle de yeni yıl akabinde otopark fiyatlarının artışının devam etmesi sürücüleri zor durumda bırakırken, İstanbulkart tarafından ay ay sunulan kampanyalar dikkat çekici olmaktadır. 2009 yılından sonra Akbil'in yerine geçen ve Akbil özelliklerinin yanı sıra bir çok fırsatta kullanılan İstanbulkart otoparklar konusunda da düzenlediği kampanyaları ile hayat kurtarıcı olabilmektedir. İstanbulkart kullanıcıları için heyecan verici bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, şehir içi seyahatlerde büyük bir kolaylık sağlayacağa benziyor.

İSTANBULKART'TA BİR İLK KAMPANYA

İstanbulkart tarafından başlatılan kampanya detayları İstanbullunun ilgi alanına başladığı gün itibari ile girdi. İstanbulkart sahipleri, belirli İSPARK P+D otoparklarında araçlarını park ettiklerinde, toplu taşıma kullanmaları halinde otopark ücretlerinde %50 indirim elde edebilecekler.

İSTANBULKART

İstanbulkart Kampanyası Kapsamında İndirimli Otoparklar

• Fatih’te bulunan Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi’nin geniş PD Açık Otoparkı

• Eyüpsultan’daki tarihi Feshane’nin yanındaki kullanışlı PD Açık Otoparkı

• Güngören’de, Merter Metro istasyonuna kolay erişim sağlayan PD Açık Otoparkı

• Büyükçekmece’de, metrobüs durağının hemen yanı başında konumlanmış PD Zemin Altı Otoparkı

• Çekmeköy’de, metro istasyonunun altında yer alan PD Zemin Altı Otoparkı

• Kartal’da, Soğanlık Metro istasyonuna yakın PD Açık Otoparkı

• Bağcılar’da, Kirazlı Metro Durağı’na adım mesafesindeki PD Açık Otoparkı

Kampanyadan faydalanabilmek için, kullanıcıların araç plakalarını İstanbulkart Mobil uygulamasındaki ‘Bilgilerim’ bölümüne eklemeleri gerekiyor. Ayrıca, 'Plaka Ekleme Açık Rızası’nın kampanya boyunca aktif olması şartı mevcut. Yukarıda bahsi geçen onayın iptal edilmesi durumunda kampanya da iptal edilecek.

Park edilen saat ile ödemenin yapıldığı saat arasında 24 saatten fazla süre geçmemiş olmaması şartı da mevcut. Yüzde 50 oranında otopark indiriminin de anında sağlanacağı kampanya detaylarında yer almakta.

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