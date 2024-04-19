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İstanbulkart'lılara Müjde! Yarın hesabınıza indirim yansıyacak!

İstanbulkart kullanıcılarına yeni müjde verildi. Düzenlenen kampanya kapsamında yüzde 20 geri iade yaplıyor

Yayın Tarihi: 19.04.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:44
İstanbulkart'lılara Müjde! Yarın hesabınıza indirim yansıyacak!

2009 yılına kadar Akbil olarak kullanılan ve o tarih itibari ile isim değiştirip İstanbul genelinde her sektörde kullanılmaya başlayan İstanbulkart, özellikle de son günlerde kampanyaları ile adından bahsettiryor. Toplu ulaşım haricinde markalarla da anlaşmalı olarak kampanyalar düzenleyen İstanbulkart Nisan ayında oldukça dikkat çekiyor. İstanbulkart resmi internet sitesinde yer alan kampanyalarım sayfasından birbirinden avantajlı tarifelere imzasını atan İstanbulkart, bir marka ile anlaşması kapsamında geri iade fırsatı sunuyor. 

İSTANBULKART - DEFACTO İNDİRİM KAMPANYASI

DeFacto ile yapılan alışverişlerde %20 nakit iade imkanı sunan heyecan verici bir kampanya İstanbulkart kullanıcılarını bekliyor. 3 Nisan'da başlatılan ve 3 Mayıs'a kadar başvuru imkanı sağlayan kampanyada DeFacto'dan yapılan alışverişin yüzde 20'si geri iade ediliyor. 

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Tüm aktif İstanbulkart kullanıcılarının dahil olabileceği kampanya 3 Mayıs 2024 tarihinde son bulacak iken %20 oranındaki geri iade için maksimum tutar 200 TL olarak belirtilmiş bulunuyor. Başarılı olarak tamamlanan işlemin ertesi günü, alışveriş yapılan İstanbulkarta verilen talimat doğrultusunda iade işlemi tamamlanıyor

Sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının dahil olabileceği kampanyada, Açık Rıza tercihlerinin de imzalı olması gerekiyor. Harcama yapılması akabinde hak sahibi olunan ödül, talimat verilmesi akabinde hesaplara aktarılırken, İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden ya da herhangi bir yükleme noktasında geçiş cihazlarına dokundurularak tanımlanabiliyor. 

Kazanılan ödüllerin nakit karşılığı olarak talep edilemeyeceği belirtilirken, İstanbul kart ile yapılacak olan toplu ulaşım ya da alışverişlerde indirim olarak kullanılabiliyor

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