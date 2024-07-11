İstanbullulara ücretsiz toplu ulaşım müjdesi: Gün boyu bedava olacak

Ülkemizin en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'da ulaşımda büyük bir hezimettir. Ulaşımnın br hayli zorlu devam ettiği mega kentte toplu ulaşım hayat kurtarıcı olmaktadır. Trafik yoğunluğuna dahil olmak istemeyen vatandaş, toplu ulaşım ile gideceği yere kolaylıkla ulaşabilmektedir. İstanbulkartılı olan İstanbulluya bir çok avantaj sağlanırken, son dakika yapılan açıklamada ücretsiz toplu ulaşım müjdesi verilmiş bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehir sakinlerine önemli bir jest yaparak toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz hale getirmeyi kararlaştırdı.







Alınan karar kapsamında İstanbul genelinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 15 Temmuz Pazartesi günü boyunca IETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç) ile Metro İstanbul'a ait tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay'ı ücretsiz olarak kullanabilecekler.





İstanbullulara sunulan bur fırsatın 3 büyük ilde geçerli olacağı ve 15 Temmuz gün bitimine kadar ulaşımın bedava olacağı belirtildi. Özellşkle de dini ve milli bayramlarda bedava sunulan ulaşım hizmetlerii 15 Temmuz'da da bedava kararı verilmesi akabinde şehir sakinleri İstanulkartını göstererek bedava ulaşımdan faydalanabilecek. İBB tarafından alınan bu kararın ülke genelinde toplu ulaşıma öncülÜk etmesi bekleniyor. İstanbul ile birlikte İzmir ve Ankara'da bedava ulaşım hizmeti sağlanacak.