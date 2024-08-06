İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

Konut fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Artan fiyatlara istinaden konut kredilerinin faizleri de paralel olarak artışına devam ederken, vatandaş açıklanan ucuz fırsatları yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, özellikle de yatırım amaçlı olarak taşınmaz satın almak isteyen vatandaşa yönelik gün gün yeni ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Milli Emlak tarafından ihalesi düzenlenecek olan fırsatlar yakından takip edilirken Milli Emlak resmi internet sitesinde yer alan ilanlar da oldukça dikkat çekiyor

Türkiye'nin dört bir yanından arsa, tarla ve bina satışlarına devam eden Milli Emlak, bu sefer Kütahya'da hayallere kavuşturacak arsa ile karşımıza çıkıyor. Milli Emlak’ın en yeni duyurusuna göre, Kütahya’da düzenlenecek bir ihale ile 15.000 TL’ye arsa satışın sağlanacak. İhalede 3.000 TL teminat bedeli istenmekte iken, ihale için belirlenen tarih 20 Ağustos 2024 saat 10:50 olarak duyuruda yer alıyor.





KÜTAHYA DA 15.000 TL’YE ARSA

Yatırım yapmak isteyenler için sudan ucuza arsa satışlarına devam eden Milli Emlak tam da prefabrik yap otur dedirtecek yeni fırsatlarını açıklamaya devam ediyor. Kütahya’da yüzölçümü 179,27 m² olan bu arsayı satın alacak olan kişi bir çok avantajdan da faydalanacağı açıklanmış bulunuyor.

Emlak Vergisi ve KDV Muafiyeti hakkı

Arsa satışlarının son zamanlarda hız kazandığı yeni ihalelerde satın alan kişiye bir çok imkan sağlanıyor. Arsa satışı akabinde yeni taşınmazlar için 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV'den muaf olma hizmeti devreye giriyor. hem kendi evini yapmak isteyen hem de yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunan Milli Emlak’ın bu ihale ilanı için yapılan açıklamada belirlenen saatte belirlenen yerde olunması gerekiyor.

İhaleye katılmak için 3.000 TL tutarında bir teminat ödemesi yapılması zorunluluğu mevcut.