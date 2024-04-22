JPMorgan: Bitcoin yarılanma sonrası düşüş tehlikesi altında

JPMorgan, Bitcoin'in uzun zamandır beklenen yarılanma etkinliğinin ardından yatırımcıları düşüş konusunda uyarıyor. Şirket, Bitcoin fiyatlarının kısa vadede düşebileceğine işaret ediyor.



Bitcoin'in dört yılda bir gerçekleşen yarılanma etkinliği, madencilere verilen ödül miktarını yarı yarıya azaltarak dolaşıma giren yeni Bitcoin miktarını azaltıyor. Ancak JPMorgan analistlerine göre, bu etkinlik Bitcoin fiyatlarında hızlı bir artışa yol açmayabilir. Şirket, aşırı alım bölgesinde olduğunu ve risk sermayesi finansmanının düşük kaldığını belirtiyor.





JPMorgan liderliğindeki analistler, Bitcoin fiyatlarının yükselmesini beklemiyor ve bunun çeşitli nedenlerle olumsuzluklarla karşılaşabileceğini vurguluyorlar. Özellikle, Mart ayında Bitcoin piyasasının rekor seviyelere çıkmasının ardından, hala aşırı alım bölgesinde olduğu ve risk sermayesi finansmanının düşük olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, analistler madencilik şirketlerinin yarılanma sonrasında darbe alabileceğini ve bazılarının verimliliği artırmak için yer değiştirebileceğini öne sürüyorlar. Bazı şirketlerin ise düşük enerji maliyetli bölgelere yönelerek atıl durumda kalan donanımlardan kurtarma değeri elde etmelerinin muhtemel olduğu belirtiliyor.