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JPMorgan: Faiz indirimleri bekleniyor, fakat daha sonra

JPMorgan Chase ekonomistleri, Mart ayındaki güçlü istihdam verisinin ardından Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağını öngörüyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 18:42
JPMorgan: Faiz indirimleri bekleniyor, fakat daha sonra

JPMorgan Chase ekonomistleri, Mart ayında güçlü istihdam verisi sonrasında Federal Rezerv'den (Fed) faiz indirimi beklentilerini öteledi. Michael Feroli liderliğindeki ekonomistler, Fed'in faiz indirim döngüsünün Haziran yerine Temmuz ayında başlayacağını tahmin ettiler.

Kurumun notunda, "Sağlam istihdam artışının yanı sıra ücret enflasyonundaki azalma, işgücündeki arz yönlü iyileşmenin bir kanıtıdır. Arz yönlü olumlu gelişmeler, Fed Başkanı Powell'ın bakış açısıyla uyumludur; ancak talep tarafında henüz bir zayıflık belirtisi olmaması, gevşek para politikasına olan aciliyeti azaltmaktadır" ifadeleri yer aldı.

JPMorgan Chase, bu yıl için faiz indirimi beklentilerini üç kez değiştirmemesine rağmen, ilk faiz indirimi öngörüsünü Haziran yerine Temmuz ayına çekti. Bundan sonra, ekonomik tahminlerin açıklandığı Eylül ve Aralık aylarında diğer indirimlerin gerçekleşeceği tahmin edildi.

Para piyasalarında ise Fed'den bu yıl için üç faiz indirimi beklentisi ikiye düştü.

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