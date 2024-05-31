JPMorgan, Türkiye ekonomisi için yıl sonu tahminlerini güncelledi

JPMorgan'dan Dolar/TL Beklentisine Güncelleme: Dolar/TL Beklentisi Aşağı Yönlü Revize Edildi

Küresel finans devi JPMorgan, Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik olumlu beklentilerini güncelledi. Banka, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığına dair artan güvenini vurgulayarak, dolar/TL paritesi için yıl sonu tahminini 36'dan 35,5'e revize etti.



JPMorgan, Türkiye'deki enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu belirtti. Bu iyimser tahmin, ekonomideki istikrarın sağlanacağına yönelik umutları güçlendirdi. Banka ayrıca, Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti. Bu, JPMorgan'ın Türk tahvillerine olan güvenini ve bu alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiğini gösteriyor.

Türk lirası, dolar karşısında 32,2050 seviyesinde işlem görürken, JPMorgan'ın bu revizyonu, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenini artırmayı hedefliyor. JPMorgan'ın tahminlerine göre, enflasyonun düşüş trendine gireceği ve ekonomik dengelerin sağlanacağı bir döneme girilmesi bekleniyor.